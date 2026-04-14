Sorteos de auto, terreno y celulares: el ostentoso lanzamiento de campaña del intendente cartista en Hernandarias

De acuerdo con su declaración jurada de gastos de campaña y conflicto de intereses presentada al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el jefe comunal consignó que destinaría G. 100 millones para su campaña. Además, en el documento afirmó no poseer inmuebles ni medios de transporte a ser utilizados en la campaña, así como tampoco haber recibido donaciones o contribuciones.

Sin embargo, durante el evento realizado el fin de semana último, el intendente sorteó un terreno valuado en aproximadamente G. 130 millones, además de un iPhone 17 Pro Max, cuyo costo sería de unos G. 12 millones, otros cuatro celulares de menor valor, y un automóvil Toyota Wish, cuyo costo rondaría los G. 40 millones, entre otros premios.

El acto también incluyó la presentación de grupos musicales, entre ellos Mandu’arã, El Monchi y Cumbia Juan, además de al menos seis artistas locales, lo que incrementa el costo total del evento.

El nivel de despliegue observado durante su campaña política incluye además una intensa campaña publicitaria con carteles, adhesivos y gigantografías en distintos puntos de la ciudad, lo que hace presumir que el gasto real supera con creces el monto declarado oficialmente.

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A estos gastos también deberá sumar la logística del día de las elecciones, que generalmente implica un desembolso millonario para los precandidatos.

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Tras las elecciones internas previstas para el próximo 12 de junio, los precandidatos deberán volver a presentar sus informes de ingresos y gastos de campaña, acompañados de los documentos respaldatorios, en cumplimiento de la ley de financiamiento político.

Cambio de carpa y mala administración

El intendente Nelson Cano accedió al cargo respaldado por un equipo independiente; sin embargo, en abril de 2022 anunció su adhesión al movimiento Honor Colorado durante un mitin realizado en plena sede municipal. Como premio, su nuera, Liz Mabel Villalba Leguizamón, fue incorporada a Itaipú Binacional con un salario mensual de G. 34 millones.

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Villalba Leguizamón es esposa de Nelson “Kpeto” Cano Ozuna, quien fue candidato a diputado en las elecciones de 2023 y actualmente es precandidato a concejal por la lista de su padre.

En cuanto a la administración del jefe comunal es muy cuestionado y estuvo marcado por retrasos en el pago de salarios y millonarias deudas flotantes.