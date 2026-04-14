Video: así asaltaron una estación de servicios en CDE

El atraco se produjo ayer en un surtidor del emblema Petrobras, ubicado en el kilómetro 5,5, lado Acaray, en la intersección de la avenida Fortín Toledo y la avenida Bicentenario.

De acuerdo con el informe policial, los delincuentes llegaron a bordo de dos motocicletas, ambas GTR, color oscuro. Dos de ellos descendieron armados, ingresaron a la oficina administrativa y dieron la voz de asalto al gerente, Víctor Hugo Denis Denis (42), y al encargado, Jorge Daniel Olmedo Duarte (32).

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Tras reducir a las víctimas, los asaltantes comenzaron a buscar el dinero y, luego de permanecer en la oficina durante aproximadamente tres minutos, lograron huir con la recaudación del día, consistente en unos G. 10 millones.

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En tanto, los otros dos cómplices permanecieron afuera en las motocicletas, aguardando en posición de escape.

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La denuncia fue radicada en la comisaría 23ª del barrio Las Carmelitas, con intervención de agentes del Departamento de Investigaciones. Las imágenes de seguridad muestran que los cuatro delincuentes actuaron con cascos y portaban armas cortas.