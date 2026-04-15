Denuncian confuso asalto a empleados de empresa de encomiendas en el microcentro de Ciudad del Este

Según datos, un estibador y el chofer de la empresa Rysa retiraron aproximadamente 30 cajas de la firma Nissei y se dirigían al depósito de la empresa, donde debían cargar más mercaderías para viajar a Asunción.

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Sin embargo, al llegar a la intersección de la calle Pa’i Pérez con la avenida Pioneros del Este, fueron interceptados por un automóvil Toyota Premio de color gris. Siempre según esta versión de las víctimas, del vehículo descendió un solo hombre, quien tenía el arma oculta dentro de una caja de calzado.

Acto seguido, el supuesto asaltante se subió en el camión Mitsubishi Canter HD en el que se desplazaban los trabajadores y obligó al conductor a continuar la marcha hasta la zona del kilómetro 12 Monday. En ese lugar, presuntamente se realizó el transbordo de las mercaderías a otro vehículo.

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Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a la fracción Pino Ty, en el kilómetro 10, donde fueron abandonadas con el camión vacío.

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Dudas en torno a lo ocurrido

Agentes policiales acudieron al lugar donde los empleados dijeron haber sido interceptados, pero no encontraron indicios de lo ocurrido.

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Además, vendedores apostados en la concurrida zona del microcentro manifestaron no haber visto movimientos sospechosos. A esto se suma que las imágenes del sistema de monitoreo de la Junta Municipal de Ciudad del Este tampoco registraron situaciones irregulares en el horario señalado.