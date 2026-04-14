Video: ¿Entrega o robo? Se llevan millonaria carga de celulares en pleno centro de Ciudad del Este

El presunto robo ocurrió alrededor de las 13:10 de hoy, sobre la calle Abay y Pa’i Pérez, en plena zona céntrica de Ciudad del Este. Resultaron presuntas víctimas Aex Ricardo Ríos Calonga, Richard Pereira y Rodrigo Mendoza.
Los trabajadores relataron a la Policía que se encontraban transportando mercaderías cuando fueron interceptados por tres personas desconocidas, quienes, bajo amenaza, los despojaron de la carga.
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El supuesto atraco fue registrado por cámaras de circuito cerrado. En las imágenes se puede observar que los desconocidos ya estaban en el lugar y, al acercarse los trabajadores, los interceptaron. Rápidamente llegó un furgón en el que cargaron las mercaderías.
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Uno de los trabajadores logró zafarse, mientras que los otros dos fueron subidos a la fuerza al vehículo y posteriormente liberados a unos diez kilómetros.
Sospechan complicidad de las víctimas
Lo que llama la atención de los investigadores es que en el video no se observa que los asaltantes portaran armas. Además, el lugar estaba muy concurrido y las víctimas no pidieron auxilio.
Según datos preliminares de la Policía, se habrían llevado unas 400 unidades de celulares de alta gama. Sin embargo, como aún no se realizó una denuncia formal, la cantidad exacta no fue precisada.