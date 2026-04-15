Caen tres del “brazo logístico” tras robo de 400 celulares en Ciudad del Este

Los operativos se desarrollaron inicialmente en el barrio Santa Inés de Presidente Franco, donde fueron aprehendidos Edgar Segovia Castillo (47) y Alfredo Rubén Cabrera González (35). Posteriormente, en la zona del km 10, fue detenido Reinaldo Daniel Fernández González (36), alias “Krosty”, quien posee antecedentes por hechos como estafa, reducción y robo agravado, además contaba con orden de captura vigente.

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Según los investigadores, los tres hombres no habrían participado directamente en el robo, pero sí cumplieron un rol clave en la logística del grupo criminal, facilitando vehículos y apoyo para la ejecución y traslado de las mercaderías robadas.

Durante el procedimiento fueron incautados tres vehículos -un furgón Toyota Noah, un Toyota IST y un Toyota Premio- además de siete teléfonos celulares y chapas brasileñas.

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El furgón incautado habría salido de la vivienda de “Krosty” con destino a la zona céntrica, donde fue utilizado en el hecho investigado, según el seguimiento de cámaras de circuito cerrado realizado por los investigadores.

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Posteriormente, en la madrugada de este miércoles, los intervinientes allanaron una vivienda en el km 9 lado Monday de Presidente Franco, propiedad del detenido Fernández González. En el lugar no se encontraban ocupantes, pero se incautaron prendas de vestir y otros elementos que, según la Policía, habrían sido utilizados durante el golpe.

Entre las evidencias figuran remeras, kepis, una campera y otros objetos con inscripciones comerciales, además de un ploteado con la inscripción “Madrid Center”, que coincidiría con lo observado en imágenes de circuito cerrado.

También están identificados los autores materiales

El subjefe del Departamento de Investigaciones, comisario Pablo Zelaya, confirmó que ya tienen identificadas a cinco personas como presuntos autores directos del robo, quienes formarían parte de una estructura criminal dedicada a este tipo de hechos.

“El grupo detenido es parte del engranaje logístico. No participaron directamente en el robo de 400 celulares de alta gama, pero facilitaron los medios”, explicó.

Sospechas de complicidad

Zelaya explicó que están abiertas varias líneas investigativas y que no descartan que el robo haya sido facilitado por empleados infieles. En las imágenes de circuito cerrado se observan que los delincuentes cometieron el millonario golpe sin haber exhibido arma de fuego en una de las zonas con mayor presencia policial del Alto Paraná.

Cómo ocurrió el robo

El hecho se registró el martes, alrededor de las 13:10, sobre las calles Abay y Pa’i Pérez, en el microcentro de Ciudad del Este. Tres trabajadores que transportaban cajas de celulares en carretillas fueron interceptados por delincuentes.

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En cuestión de segundos, un furgón llegó para cargar la mercadería. Dos de las víctimas fueron obligadas a subir al vehículo y posteriormente liberadas a unos 10 kilómetros del sitio, pero se presume que más bien fue una entrega.