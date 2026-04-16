Brasileño fue asaltado tras pactar cita con un joven por redes sociales

Según datos, el afectado de 40 años contactó con un desconocido a través de las redes sociales y pactaron encontrarse en el microcentro de la capital del Alto Paraná. Allí, el joven lo convenció para acompañarlo hasta el barrio periférico San Rafael.

Lea también: Video: maleante es abatido por la Policía tras un asalto en Ñemby

El desconocido, quien en todo momento llevaba casco protector, trasladó al brasileño hasta la zona baja del mencionado barrio, entre pasillos y escalinatas del barrio, donde la víctima fue rodeada por otros cuatro hombres.

Según el relato, al menos dos de los atacantes estaban armados, uno con arma de fuego y otro con cuchillo, con los cuales anunciaron el asalto y obligaron al hombre a entregar sus pertenencias. Durante el asalto se produjo un forcejeo, momento en que el extranjero cayó al suelo y fue golpeado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo despojaron de todas sus pertenencias

Los delincuentes se alzaron con un teléfono celular iPhone 13 y una suma aproximada de 1.000 dólares americanos y 200 reales, para luego darse a la fuga a pie por los pasillos del lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Violento asalto en Biggie: joven cajero recibe disparo esta madrugada

El suboficial superior Pedro López, de la Subcomisaría 1ª, indicó que la víctima fue auxiliada por los agentes y trasladada al Hospital Regional para la evaluación médica antes de volver a cruzar el Puente de la Amistad.