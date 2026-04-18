ABC en el Este
18 de abril de 2026 - 15:15

Asegurados del IPS se movilizan en Ciudad del Este para exigir mejoras en la atención

Los asegurados se manifiestan para exigir mejor atención en IPS.
Asegurados del IPS se manifestaron en Ciudad del Este para exigir atención digna.Wilfrido Benítez Peña

CIUDAD DEL ESTE. Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron este sábado para exigir mejoras urgentes en la atención médica y administrativa. La iniciativa, impulsada inicialmente por el sector docente, contó con la adhesión de otros sectores que denuncian deficiencias persistentes en el servicio.

Por ABC Color

Durante la protesta, Edith Verón, representante de la Asociación de Funcionarios del Colegio Área 1 (ASOFUCA1), lamentó las dificultades que enfrentan los asegurados para acceder a consultas y estudios médicos.

“Muchas veces, cuando tenemos tiempo en vacaciones para acudir a consultas, los médicos también están de vacaciones. Además, para estudios específicos debemos viajar hasta Asunción, pese a que en esta zona hay una gran cantidad de aportantes”, cuestionó.

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Por su parte, Rosmary Estigarribia, paciente oncológica, denunció falencias en el sistema de asignación de turnos y la falta de medicamentos. “Es absurdo que no se dé prioridad a pacientes oncológicos. Debemos madrugar para intentar conseguir turno y, muchas veces, ya no hay.

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También faltan medicamentos y muchos deben viajar a Asunción para recibir quimioterapia”, expresó.

Explicó que las quejas no apuntan al personal médico, sino a la administración del IPS. “Hay compañeros que no pueden seguir su tratamiento y algunos ya no están con nosotros”, lamentó.

A su vez, Adolfo González, presidente de la Asociación de Pacientes Renales del Alto Paraná, explicó que su sector enfrenta problemas similares. “Necesitamos tratamiento tres veces por semana y contamos con solo dos máquinas de hemodiálisis. Estamos comprando insumos y cada sesión cuesta alrededor de G. 500.000. Los fines de semana no hay técnicos y los pacientes deben cubrir los costos de sus bolsillos”, indicó.

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Entre los principales reclamos figuran la destitución del presidente del IPS, Jorge Magno Brítez, y la evaluación de la gestión de directores de hospitales y centros periféricos.