Asegurados del IPS se movilizan en Ciudad del Este para exigir mejoras en la atención

Durante la protesta, Edith Verón, representante de la Asociación de Funcionarios del Colegio Área 1 (ASOFUCA1), lamentó las dificultades que enfrentan los asegurados para acceder a consultas y estudios médicos.

“Muchas veces, cuando tenemos tiempo en vacaciones para acudir a consultas, los médicos también están de vacaciones. Además, para estudios específicos debemos viajar hasta Asunción, pese a que en esta zona hay una gran cantidad de aportantes”, cuestionó.

Lea más: Grave situación en IPS Ayolas: pacientes están sin acceso a medicamentos básicos

Por su parte, Rosmary Estigarribia, paciente oncológica, denunció falencias en el sistema de asignación de turnos y la falta de medicamentos. “Es absurdo que no se dé prioridad a pacientes oncológicos. Debemos madrugar para intentar conseguir turno y, muchas veces, ya no hay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También faltan medicamentos y muchos deben viajar a Asunción para recibir quimioterapia”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó que las quejas no apuntan al personal médico, sino a la administración del IPS. “Hay compañeros que no pueden seguir su tratamiento y algunos ya no están con nosotros”, lamentó.

A su vez, Adolfo González, presidente de la Asociación de Pacientes Renales del Alto Paraná, explicó que su sector enfrenta problemas similares. “Necesitamos tratamiento tres veces por semana y contamos con solo dos máquinas de hemodiálisis. Estamos comprando insumos y cada sesión cuesta alrededor de G. 500.000. Los fines de semana no hay técnicos y los pacientes deben cubrir los costos de sus bolsillos”, indicó.

Lea también: Auditan al IPS por extirpar mama equivocada a una paciente en Ingavi

Entre los principales reclamos figuran la destitución del presidente del IPS, Jorge Magno Brítez, y la evaluación de la gestión de directores de hospitales y centros periféricos.