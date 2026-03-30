Auditan al IPS por extirpar mama equivocada a una paciente en Ingavi

La Superintendencia de Salud anunció el inicio de una auditoría en el Instituto de Previsión Social (IPS), luego de que tomara estado público una grave denuncia de presunta negligencia médica ocurrida en el Hospital Ingavi. Según los familiares de una paciente, la mujer fue sometida a una cirugía mamaria en la que los profesionales intervinieron el lado equivocado.

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El doctor Roberto Melgarejo, superintendente de Salud, calificó el episodio como un “hecho llamativo y grave”, justificando la intervención inmediata para esclarecer lo sucedido en el servicio de Mastología de la previsional.

Detalles del proceso de auditoría

Melgarejo contó a ABC que la investigación estará a cargo de la Dirección de Auditoría Médica, liderada por el doctor José Luis Molinas, junto a un equipo técnico compuesto por otras seis personas. Los puntos clave del proceso incluyen:

Plazo establecido: Los auditores disponen de 30 días hábiles para entregar el informe final. No obstante, Melgarejo aclaró que, si bien el plazo podría acortarse según la celeridad de las diligencias, también existe la posibilidad de solicitar una prórroga si la complejidad del caso lo amerita.

Metodología: El equipo se basará en el análisis exhaustivo de documentaciones clínicas y en una serie de entrevistas clave. Se buscará recoger el testimonio de los profesionales intervinientes, los familiares y la propia paciente afectada.

Primeros pasos: La Superintendencia de Salud ya notificó formalmente al IPS sobre el inicio del proceso. Para la mañana de este martes, se prevé la solicitud formal de toda la documentación respaldatoria bajo plazos estrictos de entrega.

Alcance y consecuencias legales

El doctor Melgarejo enfatizó que, si bien la auditoría en sí misma no es un instrumento punitivo ni tiene la potestad de sancionar directamente, sus resultados son determinantes para el futuro del caso.

“Lo más importante es realizar hallazgos, traducir en hechos lo que sucedió y brindar conclusiones y recomendaciones puntuales”, explicó Melgarejo.

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Sin embargo, resaltó que una vez finalizado el informe, el IPS tendrá la base documental necesaria para iniciar procesos administrativos y punitivos internos si se confirman irregularidades.

Melgarejo recordó, además, que estos informes suelen ser piezas fundamentales para el Ministerio Público, ya que la Fiscalía frecuentemente utiliza estas auditorías como evidencia principal para lograr sentencias contra profesionales de la salud en casos de mala praxis.

El caso que conmociona al IPS

El grave caso de presunta negligencia médica ocurrió el viernes último en el Hospital Ingavi y fue denunciado hoy por los familiares de la paciente. La mujer, quien debía operarse de un tumor en la mama derecha terminó sin el seno izquierdo en una primera cirugía y, tras descubrirse el error médico fue ingresada nuevamente a quirófano para extirparle la otra mama.

Según el relato de Natalia Benítez, hija de la mujer de 62 años quien ingresó a quirófano para una intervención programada, tanto el tratamiento como la cirugía fueron realizados por la misma médica, la doctora María Paredes, lo que hace aún más inverosímil un error de tal magnitud.

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Desde el IPS, en una conferencia de prensa realizada este mediodía, las autoridades anunciaron una auditoría interna y otras medidas inmediatas. Miguel Gómez, director médico del Hospital Ingavi afirmó que la cirujana principal, doctora María Paredes, fue apartada de sus funciones asistenciales y quirúrgicas hasta que se esclarezca el caso.

Además informó que otros dos médicos y cerca de siete profesionales que participaron en el acto quirúrgico, están sujetos a la investigación interna.