Grave situación en IPS Ayolas: pacientes están sin acceso a medicamentos básicos

A pesar de que, de manera mensual, aportan al IPS, no pueden acceder a los medicamentos que les son recetados en cada consulta médica en el Hospital Regional de la previsional en Ayolas. Esta situación no es nueva, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo, pero en los últimos meses la escasez se ha agravado considerablemente.

Actualmente, es la farmacia del Ministerio de Salud la que provee algunos de los medicamentos a los asegurados; cuando no se consiguen, el paciente acude a farmacias privadas. Esta alternativa solo es viable para quienes cuentan con recursos económicos, por lo que muchos se ven obligados a suspender sus tratamientos.

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El desabastecimiento es tal que ni siquiera se cuenta con suero, catéter ni hilo de sutura ni anestesia local en el quirófano. Tampoco existe amoxicilina + sulbactam; azitromicina; dipirona; diclofenaco, según pacientes.

Mencionaron la falta de ibuprofeno, ketorolaco, omeprazol, paracetamol (comprimidos); cetirizina, enalapril, vitaminas; antigripal, azitromicina, entre otros. La carencia de estos medicamentos básicos refleja la gravedad de la situación en el servicio de salud.

Pacientes afirmaron que deben recurrir constantemente a farmacias privadas para poder continuar con sus tratamientos. Esto representa un gasto adicional difícil de afrontar.

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Una de las denunciantes criticó la fusión de los servicios del IPS y del Ministerio de Salud. Esto se concretó en 2016 mediante un convenio y el Hospital Regional del IPS en Ayolas pasó a llamarse Hospital Integrado de Ayolas.

La asegurada señaló que desde la integración de los hospitales el asegurado perdió su espacio. En muchas ocasiones, ni siquiera logran conseguir turnos para consultar con algún profesional porque no hay suficientes médicos o especialistas.

La falta de recursos humanos se suma a la escasez de medicamentos. Esta combinación agrava aún más la crisis en la atención sanitaria, que empeoró con el paso del tiempo.

La denuncia se suma al reclamo realizado a finales de enero pasado por la Asociación de Mujeres Rurales de Ayolas. En esa ocasión, la dirigente Beatriz Rodríguez manifestó su preocupación y malestar ante la falta del servicio de ecografía en el Hospital Integrado de Ayolas.

La situación afecta directamente a mujeres, principalmente embarazadas, que acuden al centro asistencial en busca de atención médica básica.

Intentamos consultar sobre la situación denunciada a la directora del IPS, doctora Elizabeth Achucharro, pero no obtuvimos respuestas al mensaje que le enviamos vía telefónica. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema.

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