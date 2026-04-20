Padre ataca a golpes a profesor tras negarle permiso a su hija para ir al baño

La denuncia presentada en la Comisaría 1ª, indica que el incidente ocurrió este lunes aproximadamente a las 09:00 en el corredor del tercer ciclo de un conocido colegio público en Ciudad del Este.

El profesor relató en su denuncia que el hombre irrumpió en el recinto escolar muy alterado, profiriendo insultos y amenazas en su contra.

Tras los insultos, el hombre propinó golpes de puño en el rostro y la cabeza, frente a los alumnos que se encontraban en el lugar.

El hombre habría acusado al docente de no permitir a su hija ir al baño durante la clase, lo que, según su versión, habría provocado que la menor se hiciera sus necesidades en el aula, ya que estaba con un malestar estomacal.

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Tras la agresión, el docente acudió al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde fueron evaluadas sus lesiones.

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Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para iniciar una investigación.