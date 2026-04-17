Amenazas de tiroteo en las escuelas: Esto dice el MEC

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intervino en 11 casos de amenazas en instituciones educativas en lo que va del año. Seis son por advertencias de supuestos tiroteos y ocurrieron entre este jueves y viertes. El resto, fueron presuntas amenazas de “bombas, masacre o portación de armas”.

Las principales denuncias provienen de centros escolares de Asunción y Central (más del 50%).

Por un lado, está el hecho que se registró este jueves en el colegio privado Cristo Rey, considerado “atípico”, en el sentido de que provino de una persona externa a la institución y se dio, además, por un aparente conflicto entre el agresor y autoridades del establecimiento.

Luego están los casos como el registrado ayer por la tarde, en un colegio privado de Villa Elisa, donde detectaron un mensaje escrito en uno de los sanitarios, con la frase “Mañana tiroteo”, que habría sido escrito por estudiantes del instituto. Te contamos los detalles y la postura del MEC sobre estos casos.

MEC y las amenazas de tiroteo en los colegios

La directora de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza, explicó que en todos los casos ocurridos hasta la fecha, intervinieron en conjunto con las instituciones educativas, en una primera medida, para verificar si el protocolo de seguridad fue aplicado.

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Con respecto al protocolo, Escauriza advirtió que no en todos los casos es necesario suspender las clases o cerrar los locales escolares.

“A veces los padres insisten en que deben cerrar las instituciones y no es así. En Asunción se dio un caso de supuesta amenaza, se activó el protocolo, se llamó a seguridad pública (fuerzas policiales), se conversó con la comunidad y están con las actividades académicas sin sobresaltos”, remarcó.

Agregó que, eso sí, depende de la decisión institucional o de lo que sea lo recomendado por la Policía Nacional. “Se puede tener clases con el debido proceso y el debido cuidado que correspondan”, insistió.

Amenazas de tiroteo serían por “reto viral” en la región

Escauriza indicó que las seis amenazas registradas este jueves y viernes, tienen las mismas características de advertencias de tiroteo registradas en otros países de la región, como Argentina y Chile.

“Actualmente están ocurriendo casos en estos países. Además, algo que se suele dar en Paraguay es que salen en épocas de exámenes, pero ahora no estamos en etapa de pruebas, por eso creemos que podría ser consecuencia de retos virales. Se habla de Tiktok, por ejemplo, claro que no podemos asegurar todavía eso en un 100%”, aclaró Escauriza.

Expresó que, además de los protocolos, es muy importante el acompañamiento de las familias, de manera permanente. “Las redes sociales, generalmente, usan en la casa o fuera de la escuela, si llevan objetos peligrosos también provienen del hogar, entonces es muy importante que esto se puede tratar en la casa”, dijo.

Uso de redes sociales

Sobre el acceso a redes sociales, atendiendo a que estas amenazas supuestamente provienen de estos sitios, la alta funcionaria del MEC recomendó tener en cuenta consideraciones como el mínimo de edad establecido para su uso.

La mayoría de estas redes aplican una edad mínima de acceso desde los 13 años, aunque en la realidad difícilmente estas empresas tienen forma de verificar si se cumple este requerimiento.

Escauriza plantea igualmente a las familias que escuchen a profesionales sobre el uso de las redes también en los casos donde los estudiantes ya pasaron esta edad mínima de 13 años.

Precisamente, las amenazas de tiroteos que surgieron esta semana, involucran presuntamente a estudiantes de 13 y 14 años de edad.

¿Qué plantea el MEC ante amenazas de tiroteo?

En cuanto a las acciones luego de estas amenazas, desde el MEC plantean un enfoque más pedagógico que punitivo en los centros educativos.

“Creo que la primera medida no puede ser una expulsión del colegio, por ejemplo, cuando estamos hablando de chicos que en otras ocasiones tenían apenas 9 años, el enfoque debe ser de acercamiento y acompañamiento como solución inmediata”, aseguró Sonia Escauriza.

Aseguró que ya están en conversación con las supervisiones de todo el país, como para trasladar recomendaciones luego a las escuelas y colegios.

En cada caso particular, también están supervisando que los directivos y docentes conversen con sus estudiantes, de manera a prevenir más casos de este tipo. También, para concienciar sobre el uso de las redes.