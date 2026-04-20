Detienen a tres personas por agresión a personal de salud en el Hospital de Villarrica

Dos hombres adultos y una adolescente de 17 años fueron aprehendidos tras un incidente ocurrido en el área de Urgencias Pediátricas del Hospital Regional de Villarrica. Según el informe de la Comisaría 6ª Lomas Valentinas, los ciudadanos fueron denunciados por agredir a una enfermera y posteriormente resistirse al arresto policial.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Policía Nacional, tras una llamada de auxilio que alertó sobre un hecho de violencia dentro del nosocomio. De acuerdo con el informe, los aprehendidos acudieron al centro asistencial acompañando a una niña que requería atención médica, lo que inicialmente motivó su presencia en el lugar.

Según el relato de los intervinientes, mientras la niña era atendida por la enfermera Julia Mabel Montiel Rivas, uno de los hombres reaccionó de forma violenta, presuntamente molesto por la demora en la atención. En ese momento, el sujeto se abalanzó contra la profesional de la salud, provocándole una herida con una jeringa en el brazo derecho durante el forcejeo.

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Ante la conducta agresiva, el personal del área de urgencias solicitó la intervención policial. A la llegada de los agentes, los presuntos agresores ya se habían retirado del lugar, por lo que se inició un rastrillaje en la zona para dar con su paradero.

Horas después, los uniformados lograron ubicarlos en la vía pública, en inmediaciones del barrio Santa Librada, donde procedieron a su aprehensión.

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Los detenidos fueron identificados como José Concepción Rodríguez y Cayetano Larramendia Rodríguez, además de una adolescente cuyos datos se mantienen en reserva por su condición de menor.

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El informe señala que, al momento de la intervención policial, los hombres se encontraban aparentemente bajo los efectos del alcohol e incluso habrían intentado agredir a los agentes, por lo que se utilizó la fuerza para reducirlos. Posteriormente, fueron sometidos al alcotest, que arrojó resultados positivos de alcohol en sangre.

Tras su detención, los implicados fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Noelia Soto. En el caso de la adolescente, la Fiscalía dispuso su entrega a un familiar responsable, mientras que los dos hombres quedaron en libre comunicación a disposición de la unidad fiscal.

El hecho fue caratulado como supuestos hechos de perturbación de la paz pública, agresión, resistencia y exposición al peligro en el tránsito terrestre.