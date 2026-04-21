ABC en el Este
21 de abril de 2026 - 20:30

Impiden ingreso de criminal brasileño experto en ataques a transportadoras de caudales

El brasileño fue expulsado del país por la vía administrativa.
Antonio Carlos Da Silva Vargas, peligroso criminal brasileño, intentó ingresar al país con identidad falsa.Gentileza

CIUDAD DEL ESTE. Agentes de la División Comando Tripartito impidieron el ingreso al país de un brasileño considerado de alta peligrosidad y especialista en asaltos a transportadoras de caudales, quien contaba con una orden de captura vigente en Brasil. El procedimiento fue realizado esta tarde en la cabecera del Puente Internacional de la Amistad.

Por ABC Color

Se trata de Antonio Carlos Da Silva Vargas (55), sobre quien pesaba una condena de 11 años, 7 meses y 2 días de prisión en régimen cerrado, dictada por el Tribunal de Justicia del estado de Río Grande do Sul, por hechos de asociación criminal y robo agravado.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre es considerado en Brasil como un delincuente con perfil de alta peligrosidad. El mismo sería un especialista en ataques a transportadoras de caudales.

El hombre, quien sería miembro de una facción criminal, intentó ingresar al país utilizando una identidad falsa, a nombre de Luis Antonio Vargas, pero, mediante el intercambio de información con la Policía Federal de Foz de Yguazú, fue descubierto y capturado.

Tras su detención, se procedió a su expulsión por la vía administrativa y fue entregado a la Policía Nacional.

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