Impiden ingreso de criminal brasileño experto en ataques a transportadoras de caudales

Se trata de Antonio Carlos Da Silva Vargas (55), sobre quien pesaba una condena de 11 años, 7 meses y 2 días de prisión en régimen cerrado, dictada por el Tribunal de Justicia del estado de Río Grande do Sul, por hechos de asociación criminal y robo agravado.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre es considerado en Brasil como un delincuente con perfil de alta peligrosidad. El mismo sería un especialista en ataques a transportadoras de caudales.

El hombre, quien sería miembro de una facción criminal, intentó ingresar al país utilizando una identidad falsa, a nombre de Luis Antonio Vargas, pero, mediante el intercambio de información con la Policía Federal de Foz de Yguazú, fue descubierto y capturado.

Tras su detención, se procedió a su expulsión por la vía administrativa y fue entregado a la Policía Nacional.

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