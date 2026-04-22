Todos buscan el dinero saqueado a Prosegur: vecinos denuncian asaltos y hostigamientos en la zona

El caso más reciente se registró en la madrugada de ayer, a las 02:30 aproximadamente, cuando cuatro hombres armados, con uniformes camuflados, pasamontañas y armas largas, irrumpieron en una vivienda ubicada a unos 5.000 metros de la Ruta PY02.

Los desconocidos exigieron en todo momento a la propietaria, Carmen Patricia Galeano (29), la entrega del dinero rapiñado tras el siniestro aéreo. Sin embargo, al no encontrar lo buscado, se retiraron rápidamente del lugar a bordo de un vehículo Toyota Premio, color plata. La víctima formalizó la denuncia ante la Policía Nacional y el hecho fue comunicado al Ministerio Público.

A estos episodios se suman denuncias en redes sociales de presuntos procedimientos irregulares por parte de policías cuando la comitiva fiscal-policial aún estaba en pleno procedimiento.

Ese día, una vecina identificada como Inmaculada Duarte, quien participó en el rescate de los heridos, manifestó que los agentes policiales ingresaron de manera violenta a su vivienda y que, además, le habrían propuesto repartirse el botín. En otros casos, los policías abandonaron las viviendas ajenas tras ser filmados por los vecinos.

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El accidente

El accidente aéreo ocurrió el sábado pasado, cuando una avioneta que transportaba aproximadamente 5 millones de dólares cayó en el asentamiento San Isidro, en el kilómetro 26 de Minga Guazú, en las inmediaciones del aeropuerto Guaraní. Tras el accidente, una multitud de vecinos, rescatistas y agentes policiales llegó al sitio, momento en el que se produjo el saqueo de parte del dinero esparcido en el lugar, que oscilaría entre 1,5 a US$ 2 millones.

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Operativo oficial

En el marco de la investigación, el Comando Tripartito de la Policía Nacional realizó ayer cinco allanamientos en viviendas de la zona, pero no hallaron el dinero buscado. Sin embargo, aseguran que accedieron a datos que podrían vincular a algunos vecinos con la desaparición del dinero.