ABC en el Este
22 de abril de 2026 - 08:28

Tras persecución, detienen a un hombre con 260 kilos de marihuana

Oficial de policía con arma larga observa a un hombre esposado, ambos en un ambiente interior decorado con insignias policiales.
Un hombre esposado es presentado por un oficial de la Policía Nacional en una sede policial.Gentileza

HERNANDARIAS. Agentes policiales detuvieron a un hombre tras una persecución de unos cinco kilómetros, luego de que intentara huir durante un control preventivo en una calle terraplenada. En el interior del vehículo que conducía, los intervinientes encontraron 267,8 kilogramos de marihuana.

Por ABC Color

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 29ª, quienes realizaban patrullas preventivas divisaron un vehículo en una calle terraplenada que conecta La Fortuna con Hernandarias.

Al intentar interceptarlo, el conductor realizó una maniobra evasiva y se dio a la fuga a gran velocidad; sin embargo, tras una persecución de aproximadamente cinco kilómetros, los agentes lograron alcanzarlo e interceptar el vehículo. Allí fue detenido Daniel Piris López (32).

El vehículo es de la marca Mitsubishi, color blanco, año 2023, con chapa AATP 837, alquilada a la firma WM GROP S.A.

Las evidencias fueron trasladadas a la Dirección de Policía de Alto Paraná.
Los paquetes de marihuana que los intervinientes hallaron en el interior del vehículo.

Al inspeccionar el rodado, los policías observaron a simple vista varios bultos envueltos en polietileno negro en el habitáculo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, tanto el conductor como el vehículo fueron trasladados hasta la sede policial para el procedimiento de rigor. En total, se incautaron nueve paquetes con marihuana prensada con un peso de 267,8 kilogramos.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Manuel Rojas Rodríguez.

El hombre se negó a proporcionar mayores detalles y se limitó a decir que fue contratado para trasladar la carga de un punto a otro, a cambio de una suma de dinero.