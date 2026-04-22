Tras persecución, detienen a un hombre con 260 kilos de marihuana

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 29ª, quienes realizaban patrullas preventivas divisaron un vehículo en una calle terraplenada que conecta La Fortuna con Hernandarias.

Al intentar interceptarlo, el conductor realizó una maniobra evasiva y se dio a la fuga a gran velocidad; sin embargo, tras una persecución de aproximadamente cinco kilómetros, los agentes lograron alcanzarlo e interceptar el vehículo. Allí fue detenido Daniel Piris López (32).

El vehículo es de la marca Mitsubishi, color blanco, año 2023, con chapa AATP 837, alquilada a la firma WM GROP S.A.

Al inspeccionar el rodado, los policías observaron a simple vista varios bultos envueltos en polietileno negro en el habitáculo.

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Posteriormente, tanto el conductor como el vehículo fueron trasladados hasta la sede policial para el procedimiento de rigor. En total, se incautaron nueve paquetes con marihuana prensada con un peso de 267,8 kilogramos.

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Los antecedentes del caso fueron remitidos al fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Manuel Rojas Rodríguez.

El hombre se negó a proporcionar mayores detalles y se limitó a decir que fue contratado para trasladar la carga de un punto a otro, a cambio de una suma de dinero.