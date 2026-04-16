Se entregó presunta pieza clave de una red de drogas vip

Agentes Especiales de la Senad ejecutaron un allanamiento en el barrio La Encarnación de Asunción para desarticular un foco de microtráfico donde se comercializaban sustancias ilícitas, incluyendo una peligrosa combinación de marihuana y ketamina.
Una joven, de nombre María Agustina Cazal García, fue detenida, mientras que otra se encontraba prófuga.
En la mañana de este jueves, Giannina Nicole Suárez Mallo, quien era objetivo principal del operativo, se presentó en la sede del Ministerio Público, ante la fiscala del caso, la abogada Ingrid Cubilla.
Luego fue remitida a la Base de Operaciones de la Senad donde quedará detenida transitoriamente afectada al proceso judicial en cuestión.
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De acuerdo con la investigación, Giannina Suárez se promocionaba en redes sociales como experta en yoga, Dj en eventos y responsable de marketing de una empresa vinculada al rubro del cannabis medicinal.
Sin embargo, en la práctica se dedicaba a la comercialización de drogas con fines meramente recreativos, aseguró la Senad.