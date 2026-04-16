O se entrega o la “encuentran”, advierte Senad a joven prófuga por venta de peligrosa mezcla de droga

El ministro antidrogas confirmó que hasta el momento aún no fue localizada Giannina Nicole Suárez Mallo, la joven señalada por la presunta venta de una peligrosa mezcla entre ketamina y marihuana. En el mismo proceso investigativo, ayer fue detenida María Agustina Cazal García.

Rachid expresó que “confía” en que Suárez Mallo se va a presentar ante el Ministerio Público. “Lo que le puedo decir es que se ponga a disposición de la Justicia... o es eso o la encontramos”, advirtió.

Explicó que en la investigación confirmó que ambas jóvenes se movían en el ámbito del cannabis medicinal, pero al mismo tiempo vendían la peligrosa combinación de “carácter recreativo”.

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El costo de cada peligrosa dosis

En el allanamiento llevado a cabo ayer se encontraron dosis de marihuana y de ketamina, una potente medicina utilizada para caballos. La mezcla se comercializaba entre G. 100.000 y 150.000 por cada cigarrillo.

Rachid afirmó que este sería un caso “único” y no hay evidencias de que la mezcla de dicha droga ya sea una tendencia en el mundo delincuencial. El ministro recalcó que esta combinación es sumamente peligrosa para la salud y los efectos son impredecibles.