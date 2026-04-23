ANDE pone en servicio subestación que beneficiará a 300.000 personas en Alto Paraná

El acto inaugural de la subestación Alto Paraná contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y del titular de la ANDE, Félix Sosa, además de autoridades nacionales y locales.

Entre los principales componentes de la obra se destacan una subestación GIS (Gas Insulated Substation) en 220/66 kV, dos transformadores de 80 MVA en 220/23 kV y dos bancos de 120 MVA en 220/66 kV. Además, se construyó una Casa de Control de 23 kV equipada con 20 alimentadores de media tensión.

El proyecto también incluyó la ejecución de una línea de transmisión subterránea de 5,5 kilómetros en 220 kV, que interconecta las subestaciones Presidente Franco y Alto Paraná.

La inversión total asciende a aproximadamente USD 26 millones, financiados con el apoyo de la Unión Europea a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en el marco de la Licitación Pública Nacional N.º 1.482/19.

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Las obras estuvieron a cargo del Consorcio CIE TESA, responsable de la subestación, y del Consorcio Alto Paraná, integrado por Cotepa SA, Caldetec SRL e Ingelco SRL, que ejecutó la interconexión de 220 kV.

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Aumento del consumo

Durante su intervención, Félix Sosa destacó el crecimiento de la demanda energética en el país, que en los últimos tres años registró un incremento del 50 %, un ritmo que calificó como inédito a nivel mundial.

“El crecimiento nos exige redoblar esfuerzos entre todos los actores del sector energético para sostener la seguridad energética a largo plazo”, afirmó.

En ese contexto, explicó que la ANDE cuenta con una planificación estratégica que contempla inversiones en transmisión y distribución con un horizonte de 10 años, así como el desarrollo de nuevas fuentes de generación en un plazo de 20 años.