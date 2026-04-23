Incautan camión cargado con mercaderías en investigación por robo a Rysa

Los detenidos son: Luis Alberto Meza Hoening (29), Carlos David López Acosta (31), quien cuenta con antecedentes por robo agravado y homicidio doloso, y un adolescente de 17 años.

Durante el procedimiento, los agentes interceptaron un camión Nissan Atlas, año 2006, sobre la ruta conocida como Corredor de la Exportación.

Asimismo, un automóvil Toyota Premio azul, que llegó al lugar e intentó interferir en el control, también fue incautado. Ambos vehículos fueron trasladados a la sede policial para su verificación.

Según el informe, los ocupantes del camión no pudieron justificar el origen de la carga de manera adecuada, por lo que el fiscal Alcides Giménez ordenó la incautación y lacrado del camión, así como la detención de los involucrados.

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El procedimiento fue realizado en prosecución de un asalto ocurrido en el microcentro de Ciudad del Este el pasado 15 de abril. Ese día, empleados de la empresa Rysa Encomiendas denunciaron el robo de mercaderías.