Brasil: detienen a camionero paraguayo con cargamento de 132,9 kilos de cocaína

Los agentes de la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado de Paraná (FICCO/PR), y efectivos de la Policía Militar, interceptaron un tractocamión de la marca Scania, con chapas paraguayas, que aparentemente habría ingresado por el Puente de la Integración.
Durante el procedimiento, el conductor demostró mucho nerviosismo, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección más minuciosa del vehículo. En esa verificación, el apoyo de los canes detectores fue clave para ubicar la droga oculta en distintas partes del camión. En total, se incautaron de 132,9 kilos de cocaína.
Ante esta situación, el conductor y las evidencias incautadas fueron trasladados a la sede de la Policía Federal en Curitiba.
El compatriota, cuya identidad no trascendió, quedó a disposición de la Justicia y enfrentará un proceso por presunto tráfico internacional de drogas, crimen que contempla penas que pueden alcanzar hasta 15 años de privación de libertad.
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