Falsa promesa laboral: rescatan a joven que habría sido encerrada y acosada por un libanés

El procedimiento policial fue realizado este viernes en el edificio Mezquita, ubicado sobre las avenidas Boquerón y Adrián Jara, en pleno centro de Ciudad del Este, luego de que la madre de la joven alertara a la Policía Nacional.

La víctima, oriunda del distrito de San Juan Nepomuceno (Caazapá), habría sido contactada a través de redes sociales por Hamze Ahmad Barakat (63), quien le ofreció un supuesto trabajo doméstico. La mujer llegó esta madrugada y fue trasladada directamente hasta el departamento, donde posteriormente habría sido privada de su libertad.

La víctima manifestó que el sexagenario adoptó una conducta inapropiada, con acoso constante, además de promesas de regalos a cambio de acceder a una relación íntima.

La joven relató que se asustó al encontrar en la cama del hombre objetos para fetiches sexuales.

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Al intentar abandonar el lugar, la víctima se percató de que las puertas estaban llaveadas, por lo que se comunicó con su madre para solicitar ayuda. Tras la alerta, agentes policiales se constituyeron al lugar y rescataron a la víctima.

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El detenido quedó a disposición de la agente fiscal Vivian Andrea Coronel, titular de la Unidad Especializada en Lucha contra la Trata de Personas de Alto Paraná.