Denuncian a intendente de Lambaré y a concejal por acoso sexual y violación

La denuncia fue radicada ante el Ministerio Público de Lambaré y apunta, en primer lugar, contra el concejal liberal Lorenzo Mendieta Caballero como supuesto autor principal de varios hechos punibles.

Entre los delitos atribuidos figuran tráfico de influencias, coacción, acoso sexual, coacción sexual y violación. De acuerdo con el documento presentado, los hechos habrían ocurrido en el ámbito vinculado a la administración municipal.

La denuncia también alcanza al intendente colorado, Rosa Agustín “Guido” González Dans. Se le atribuye presunta participación como cómplice en los supuestos hechos de coacción, acoso sexual y violación.

Además, se lo señala por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, omisión de aviso de un hecho punible y cohecho pasivo agravado. Según la presentación, habría utilizado su cargo para encubrir los hechos denunciados y omitido su deber legal de comunicarlos a las autoridades competentes.

Solicitan allanamiento de la Municipalidad

Como medida urgente, los denunciantes solicitaron el allanamiento de la Municipalidad de Lambaré, con el objetivo de resguardar documentación y eventuales elementos probatorios que puedan resultar relevantes para la investigación.

Asimismo, no se descarta la presentación de otras denuncias de tenor similar, que estarían en proceso de formalización.

Expectativa de pena

En el caso del concejal Mendieta Caballero, la expectativa de pena podría alcanzar hasta 15 años de prisión por el hecho de coacción sexual y violación, además de hasta cinco años por tráfico de influencias.

Por su parte, el intendente González Dans se expone a penas de hasta cinco años de penitenciaría por cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución penal, además de la eventual responsabilidad que se determine como cómplice.

En ambos casos, una eventual condena firme podría derivar en la inhabilitación para ejercer cargos públicos, atendiendo a su condición de autoridades municipales.