ABC en el Este
27 de abril de 2026 - 12:30

Fiscalía formalizará hoy la orden de captura internacional contra joven brasileño imputado por atroz feminicidio

El estudiante de Medicina se encuentra prófugo por el grave hecho.
Víctor Rangel Aguiar, supuesto autor del sangriento feminicidio.Gentileza

CIUDAD DEL ESTE: El agente fiscal Osvaldo Zaracho formuló imputación por feminicidio contra el brasileño Víctor Rangel Aguiar (27), sindicado como presunto autor del feminicidio de su expareja, quien fue asesinada de 65 puñaladas dentro de un departamento en esta capital departamental. El Ministerio Público tramita además una orden de captura internacional, ante la sospecha de que el hombre ya habría huido hacia Brasil.

Por ABC Color

La víctima de feminicidio fue identificada como Julia Victoria Sobierai Cardozo (22), estudiante de Medicina, cuyo cuerpo fue hallado el pasado viernes en su departamento situado en el barrio Obrero de esta capital departamental.

Según explicó el fiscal, el sospechoso ya cuenta con orden de captura nacional e imputación formal y este lunes se solicitará la captura internacional.

Zaracho explicó que el cuerpo fue sometido a autopsia el sábado cuyos resultados revelaron 58 heridas cortantes menores y 7 de mayor profundidad, en distintas partes del cuerpo.

Mujer con cabello largo y boina clara sonríe en un día soleado, con la Torre Eiffel al fondo.
Julia Victoria Sobierai Cardozo, víctima de feminicidio.

En el mismo día del crimen, allanaron el departamento donde residía el presunto autor, en el edificio Salah, ubicado en pleno microcentro esteño. Allí hallaron documentos que permiten su correcta identificación. Asimismo, se incautaron como evidencias un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros y una tijera tipo cortacutículas.

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Circuito cerrado y un testimonio, claves en la investigación

Estas evidencias se suman a imágenes de circuito cerrado del edificio Salah, que muestran al sospechoso abandonando su departamento descalzo, así como el testimonio del novio de la compañera de cuarto de la víctima. Este relató que escuchó ruidos provenientes del departamento y, al consultar, el ahora imputado le respondió que “estaban conversando”.

Posteriormente, el presunto autor habría utilizado el celular de la víctima para enviar mensajes a la compañera de cuarto, mencionándole que todo estaba bien y que iba a “cortar definitivamente la relación”.

El fiscal Zaracho indicó que el crimen habría ocurrido entre las 11:00 y las 12:00, pero fue descubierto recién a las 17:19, lo que habría facilitado la fuga del sospechoso hacia territorio brasileño, considerando la cercanía fronteriza.

En la escena del crimen también se hallaron huellas de calzado y rastros de pies descalzos que, según los primeros indicios de los agentes del Departamento de Criminalística, corresponderían al presunto autor.

Según datos, la víctima y el sospechoso mantuvieron una breve relación sentimental desde septiembre del año pasado hasta inicios de este año. Ambos eran estudiantes de Medicina, aunque en distintas universidades.

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