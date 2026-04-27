Feminicidio en CDE: Fiscalía no descarta que presunto autor haya escapado a Brasil

Julia Victoria Sobierai Cardozo (22) fue hallada muerta con 67 puñaladas dentro de su apartamento en el Área 3 de Ciudad del Este, el viernes pasado. El caso es investigado como feminicidio, ya que su expareja —también de nacionalidad brasileña— es sindicada como el presunto autor.

El presunto feminicida fue identificado como Víctor Rangel Aguiar (27). Ambos son estudiantes de Medicina en distintas universidades.

El fiscal interviniente, Osvaldo Zaracho, refirió que hasta ahora no lograron ubicarlo, aunque aclaró que ya impartieron una orden de captura en su contra.

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Sospechoso sigue prófugo y con orden de captura

Señaló que manejan como una posibilidad que el presunto autor haya escapado hacia Brasil.

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“No se descarta eso teniendo en cuenta que el hecho ocurrió cerca del mediodía, entre las 11:00 y las 12:00, y nosotros tomamos conocimiento a las 17:00 aproximadamente”, refirió.

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Añadió que en el sitio del crimen se halló un puñal (arma blanca) y un cortacutícula, elemento de pedicura.