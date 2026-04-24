Posible femicidio en el Este: hallan muerta a una brasileña de 23 años

La víctima fue identificada como Julia Victoria Soares, mientras que Víctor Aguiar, de 27 años, es señalado como el presunto autor. Ambos son estudiantes de Medicina en distintas universidades.

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El fiscal Osvaldo Zaracho explicó que la joven presentaba signos de haber sido apuñalada y se encontraba ensangrentada. Agentes de Criminalística y el médico forense de turno se encuentran inspeccionando el cuerpo para determinar las lesiones y la causa de muerte.

El cuerpo de la víctima fue encontrado por su compañera de habitación, quien, al regresar de la facultad, la halló ya sin vida. En la escena del crimen se encontraron una tijera y un cuchillo.

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La compañera de habitación relató a la Policía que en la mañana de este viernes escuchó una discusión proveniente de la habitación de la ahora fallecida, cuando esta se encontraba en compañía de su expareja. Al tocar la puerta para preguntar qué sucedía, el presunto autor le respondió que la discusión provenía de otro dormitorio.

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