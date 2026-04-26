Matan a tiros a una alemana en aparente asalto en zona de Paso Yobái

La víctima fatal del asalto domiciliario fue identificada como Olga Brodkorb (56), quien estaba viviendo sola en el lugar. En principio los investigadores manejan la identidad de dos vecinos como posibles sospechosos.

De acuerdo con el relato de los investigadores, poco después de las 03:00 de la madrugada, la víctima habría recibido una llamada telefónica de parte de dos jóvenes, ambos vecinos del mismo lugar.

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Supuestamente, los muchachos le pidieron a la víctima que fuera a auxiliarlos ya que el vehículo en el que estaban supuestamente sufrió una avería. Pero cuando la mujer regresó a su casa aparentemente sorprendió a varios intrusos, quienes aprovecharon su ausencia para entrar a robar.

El o los maleantes al verse descubiertos, aparentemente dispararon contra la dueña de casa, quien sufrió un impacto en la cabeza, lo que la mató en cuestión de segundos, tras lo cual los asesinos abandonaron la propiedad a bordo de un automóvil Chevrolet de la víctima.

Por la lluvia no pudieron llevar el auto

Pero debido a la lluvia caída en las horas previas, los caminos vecinos estaban prácticamente intransitables, por lo que los criminales abandonaron el vehículo y luego le prendieron fuego, para borrar toda evidencia.

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Finalmente, los vecinos descubrieron el cuerpo tirado en el piso de la casa ya en horas de la mañana y dieron aviso a las autoridades policiales de la zona, quienes acudieron al sitio para confirmar la denuncia y luego alertaron al Ministerio Público.

En horas de la mañana acudieron al lugar la fiscala de turno Rocío Raquel Rivas, con un médico forense para la inspección del lugar del hecho también llegaron expertos en Criminalística y agentes de Investigaciones de Guairá apoyados por sus camaradas de Caaguazú, quienes se sumaron a las pesquisas.

Aparentemente los uniformados consiguieron imágenes de cámaras de seguridad de la propiedad y también de otras instaladas en las cercanías, las que pueden ayudar para una rápida identificación de los presuntos autores materiales del brutal ataque a la ciudadana alemana.

En la casa encontraron un revólver, dentro de una caja, pero no se determinó aún, si fue utilizado.

Igualmente se conversó con parientes y allegados de las víctimas para confirmar que había en la casa o si la mujer tenía algún monto importante de dinero en el sitio para confirmar o descartar, si los desconocidos se llevaron algo de la propiedad.

En principio los oficiales de Investigaciones convocaron a los dos vecinos, quienes solicitaron la ayuda de la víctima en horas de la madrugada, estos serán interrogados para confirmar o descartar que hayan estado vinculados al hecho.