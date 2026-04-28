Condenan a 10 años de cárcel a uno de los implicados en el brutal ataque a colonos en Itakyry

Tras varias jornadas de audiencia, el juicio oral y público contra Ismael Barrios concluyó esta tarde con un fallo condenatorio. El tribunal estuvo conformado por los jueces Milciades Ovelar (presidente), Emilia Santos y Flavia Lorena Recalde; mientras que el Ministerio Público fue representado por el fiscal Fidel Godoy.

Durante la audiencia de este martes se realizaron los alegatos finales. En su exposición, el fiscal Godoy solicitó 12 años de pena privativa de libertad para Barrios, considerando que diversos testimonios e informes técnicos confirmaron su participación en el hecho.

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Por su parte, la defensa solicitó la absolución del acusado, alegando que las imágenes captadas el día del ataque no eran nítidas y que ningún testigo ubicó directamente a Ismael en el lugar de los hechos.

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Tras la deliberación, el juez Milciades Ovelar fundamentó los motivos de la condena a diez años de prisión. Señaló que varios testigos confirmaron que el procesado formó parte de la turba que ingresó a la propiedad rural, donde causó destrozos, robó bienes y ejerció violencia física y amenazas contra los propietarios para obligarlos a abandonar el establecimiento.

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El fiscal Godoy sostuvo que las pruebas documentales y testificales fueron contundentes para lograr la condena. “Ismael Barrios tuvo una participación plena y activa en la comisión de este hecho”, expresó.

El proceso penal contra Barrios se desarrolló en un plazo distinto al de los otros 15 condenados —entre ellos Rafael Esquivel, alias Mbururu—, debido a que el acusado estuvo prófugo durante varios meses. Sus cómplices ya habían sido sentenciados a 10 años de prisión en un juicio anterior.

En un primer juicio realizado en julio de 2025, el ahora condenado había sido absuelto por los jueces Margarita Martínez Palacios, Gloria Elizabeth Vera Benítez y Diego Hernán Duarte.

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No obstante, un tribunal de apelaciones —integrado por los magistrados Lilian Benítez Vallejos, Efrén Giménez y Myriam Meza de López— anuló dicha resolución y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público.

Amenazó al fiscal

Tras escuchar su sentencia, Ismael Barrios fue esposado por los guardias y trasladado a su lugar de reclusión en el penal de Ciudad del Este. Cuando se retiraba de la sala, lanzó palabras amenazantes contra el tribunal y el fiscal.

—“Le va a llegar la verdadera justicia, la justicia divina”, dijo inicialmente en referencia a los jueces.

Luego, se dirigió al fiscal Fidel Godoy: —“A vos también, fiscal, ani oiko nderehe la nde colégare oiko akue, ndojapói justicia” (que no te pase lo que le ocurrió a tu colega, que no hizo justicia). Estas palabras harían alusión al fiscal Édgar Torales, fallecido recientemente en un accidente de tránsito.

Para el fiscal Godoy, estas amenazas forman parte de los riesgos inherentes a la profesión. Señaló que tomó las expresiones como una simple manifestación de rabia e impotencia por la condena recibida.

Antecedentes del brutal ataque

De acuerdo con los registros judiciales, los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2022, alrededor de las 13:00, en el distrito de Itakyry. En aquella ocasión, un grupo de personas —entre ellas el hoy condenado Ismael Barrios— irrumpió en la propiedad de la familia Torras-Romero.

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Durante la invasión, los delincuentes mantuvieron como rehenes a las víctimas, robaron diversos bienes e incendiaron un tractor y plantaciones. Asimismo, mataron y sustrajeron varios animales domésticos.

Los destrozos incluyeron la rotura de puertas, ventanas y electrodomésticos, acciones que quedaron registradas en imágenes de circuito cerrado y fotografías.

El informe fiscal destaca que una de las víctimas sufrió agresiones físicas y estuvo a punto de ser sometida sexualmente; sin embargo, la rápida intervención de los agentes policiales, alertados por vecinos, logró impedir que el abuso se consumara. Por estos mismos hechos, la justicia ya ha ratificado previamente la condena de 10 años para Rafael Esquivel, alias Mbururu.