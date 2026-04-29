Atención usuarios de la ruta PY02: hay nuevos desvíos por la obra del viaducto en Ciudad del Este

Los nuevos desvíos comenzaron a aplicarse desde este miércoles y corresponden a la fase 5 del plan de circulación vehicular, en el marco del avance de las obras del futuro viaducto. Mediante el despliegue de personal técnico, se establecieron nuevos sentidos de circulación para mantener la fluidez del tránsito.

Con estas medidas se busca minimizar el impacto en una de las zonas logísticas más dinámicas de la ciudad, considerando además el intenso flujo vehicular registrado en horas pico, que puede afectar el desarrollo normal de los trabajos.

A finales de este mes, el tránsito en la Ruta PY02 será redirigido por obras del viaducto en Ciudad del Este

Desde hoy, la avenida Monseñor Rodríguez (colectora sur) queda habilitada en sentido único. Los conductores que circulan desde Asunción hacia Ciudad del Este tendrán dos opciones de desvío para continuar con su trayecto.

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La primera alternativa es utilizar la ruta por el barrio Monday. Para ello, los conductores deberán ingresar a la avenida Monseñor Rodríguez a la altura del km 332,5, aproximadamente 400 metros antes de la zona de obras, y tomar los desvíos habilitados hacia la calle 2000, pasando por la zona del Poder Judicial, lo que permitirá llegar hasta los barrios San José y Ciudad Nueva.

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La segunda opción consiste en ingresar a la avenida Monseñor Rodríguez (colectora sur) a través del desvío habilitado en el km 332,7, unos 300 metros antes del área de obras. Desde allí, los conductores podrán girar a la derecha hacia la calle 10 Monday y reincorporarse a la ruta PY02 a la altura de los km 333 o 334. También podrán continuar por la colectora sur hasta la calle Rafael Barret.

En tanto, los conductores que salen de la calle 10 Monday tendrán giro obligatorio a la derecha y podrán reincorporarse a la ruta PY02 en los siguientes desvíos habilitados.

Avance de la obra

El viaducto de la ruta PY02 en Ciudad del Este avanza actualmente en la etapa de hormigonado de pilotes, fundamentales para garantizar la solidez estructural de los estribos del paso a desnivel. De manera complementaria, continúan los trabajos de fresado de las calzadas existentes y la preparación de nuevas carpetas asfálticas, procesos clave para dotar a la zona de una infraestructura vial más duradera y eficiente.

Comerciantes temen quedar sin trabajo mientras duran obras del futuro viaducto en CDE

La construcción del viaducto tiene como objetivo aliviar el intenso tránsito que se registra habitualmente en el sector. La obra principal contempla una estructura de 720 metros, con cuatro carriles y calles colectoras.

El diseño incluye además retornos y pasos peatonales. La obra es financiada por Itaipú Binacional y está a cargo del consorcio Acaray-Tocsa, con una inversión de G. 151.085.984.492.2.