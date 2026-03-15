Economía
15 de marzo de 2026 - 18:07

CDE: implementan desvíos en la zona de construcción del viaducto sobre la ruta PY02

La zona donde se construye el viaducto en el ex km 10 de Ciudad del Este, en el primer día de desvíos del tránsito vehicular.
La zona donde se construye el viaducto en el ex km 10 de Ciudad del Este, en el primer día de desvíos del tránsito vehicular.Gentileza

El avance de la construcción de un viaducto sobre la ruta PY02, en el km 333 (ex km 10) de Ciudad del Este, obligó a la aplicación desde este domingo de un nuevo sistema de desvíos en ese sector. El tramo permanece cortado en la zona mencionada desde ayer y los vehículos deben circular por las colectoras durante la realización de las obras.

Por Tereza Fretes Alonso

La implementación de los desvíos comenzó a regir este domingo, tal como se había anunciado la semana pasada. No ocurrieron mayores contratiempos durante el inicio del operativo, ya que no es día hábil.

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No obstante, se espera que desde mañana, lunes, la circulación vehicular sea más lenta debido a la gran cantidad de conductores que habitualmente utilizan esa vía.

En el primer día de desvíos no hubo inconvenientes, ya que no es un día hábil.
En el primer día de desvíos no hubo inconvenientes, ya que no es un día hábil.

La obra pretende reducir el embotellamiento que se genera en ese sector. El diseño también contempla la concreción de retornos y pasos peatonales para facilitar la movilidad en la zona.

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Se recomienda a los conductores seguir las señalizaciones y utilizar los itinerarios alternativos establecidos en el tramo de la ruta PY02.

Vías alternativas

Desde Ciudad del Este hacia Asunción, el desvío comienza en la Estación Interurbana, por lo que se debe tomar la avenida San Blas y reincorporarse a la ruta PY02 a un kilómetro.

Los encargados de las obras piden a los automovilistas que presten atención a las señales de tránsito para los desvíos en el sector de obras.
Los encargados de las obras piden a los automovilistas que presten atención a las señales de tránsito para los desvíos en el sector de obras.

En tanto, si se circula desde Asunción hacia Ciudad del Este, el desvío se inicia en el km 332 (ex km 10,5), con reincorporación a la ruta a un kilómetro.

Los trabajos

La construcción del viaducto tiene el propósito de aliviar el tráfico intenso que hay habitualmente en la zona. La obra principal tendrá una extensión de 720 metros, con cuatro carriles y calles colectoras. El diseño incluye retornos y pasos peatonales.

Uno de los desvíos implementados en el sector de obras del viaducto.
Uno de los desvíos implementados en el sector de obras del viaducto.

La obra empezó en julio de 2025 y tiene un plazo final de entrega de tres años. Con este nuevo desvío se dará inicio a la construcción de la estructura principal, ya que hasta ahora las obras incluyeron intervenciones en las colectoras y alcantarillados de gran envergadura.

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La ejecución fue encargada al consorcio Acaray-Tocsa, representado por Antonio Eudes De Oliveira. El presupuesto es de 40 millones de dólares, financiado íntegramente por Itaipú Binacional.

La supervisión es realizada por una mesa técnica integrada por representantes de Itaipú Binacional, la Unidad de Gestión de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa contratista, según los datos divulgados por esa Secretaría de Estado.