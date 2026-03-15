CDE: implementan desvíos en la zona de construcción del viaducto sobre la ruta PY02

La implementación de los desvíos comenzó a regir este domingo, tal como se había anunciado la semana pasada. No ocurrieron mayores contratiempos durante el inicio del operativo, ya que no es día hábil.

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No obstante, se espera que desde mañana, lunes, la circulación vehicular sea más lenta debido a la gran cantidad de conductores que habitualmente utilizan esa vía.

La obra pretende reducir el embotellamiento que se genera en ese sector. El diseño también contempla la concreción de retornos y pasos peatonales para facilitar la movilidad en la zona.

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Se recomienda a los conductores seguir las señalizaciones y utilizar los itinerarios alternativos establecidos en el tramo de la ruta PY02.

Vías alternativas

Desde Ciudad del Este hacia Asunción, el desvío comienza en la Estación Interurbana, por lo que se debe tomar la avenida San Blas y reincorporarse a la ruta PY02 a un kilómetro.

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En tanto, si se circula desde Asunción hacia Ciudad del Este, el desvío se inicia en el km 332 (ex km 10,5), con reincorporación a la ruta a un kilómetro.

Los trabajos

La construcción del viaducto tiene el propósito de aliviar el tráfico intenso que hay habitualmente en la zona. La obra principal tendrá una extensión de 720 metros, con cuatro carriles y calles colectoras. El diseño incluye retornos y pasos peatonales.

La obra empezó en julio de 2025 y tiene un plazo final de entrega de tres años. Con este nuevo desvío se dará inicio a la construcción de la estructura principal, ya que hasta ahora las obras incluyeron intervenciones en las colectoras y alcantarillados de gran envergadura.

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La ejecución fue encargada al consorcio Acaray-Tocsa, representado por Antonio Eudes De Oliveira. El presupuesto es de 40 millones de dólares, financiado íntegramente por Itaipú Binacional.

La supervisión es realizada por una mesa técnica integrada por representantes de Itaipú Binacional, la Unidad de Gestión de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa contratista, según los datos divulgados por esa Secretaría de Estado.