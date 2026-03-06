A finales de este mes, el tránsito en la Ruta PY02 será redirigido por obras del viaducto en Ciudad del Este

La vocera del consorcio Acaray & Tocsa, Claudia Coronel, explicó que el plan contempla una implementación gradual de los desvíos, comenzando con la habilitación de una de las colectoras.

Según detalló, para finales de este mes está prevista la habilitación de la colectora norte, ubicada sobre la avenida San Blas, en el sector Acaray, que corresponde al sentido Ciudad del Este–Asunción. Posteriormente, se irán incorporando los demás desvíos de manera gradual para reorganizar la circulación vehicular en la zona.

La colectora sur, situada sobre la avenida Monseñor Rodríguez en el sector Monday, será utilizada para el tránsito en el sentido Asunción–Ciudad del Este.

Coronel señaló que antes de la puesta en marcha del plan de desvíos se realizará una comunicación a la ciudadanía, donde se presentará un infográfico explicando cómo quedará la nueva circulación vehicular durante el periodo de obras.

Asimismo, indicó que una vez que se concrete el cierre total de la Ruta PY02, se iniciarán los trabajos correspondientes a la superestructura del viaducto, etapa central del proyecto.

Avance de las obras

Actualmente, los trabajos se concentran en la readecuación de las colectoras existentes entre los exkilómetros 9,5 y 10, además de la pavimentación entre los exkilómetros 10 y 11, con el objetivo de emparejar los niveles de las calzadas y preparar las vías que absorberán el tránsito durante la construcción del viaducto.

Asimismo, se ejecutan de manera simultánea las distintas capas de pavimento en las colectoras. En la avenida San Blas, lado Acaray, se completó el pavimento base de concreto asfáltico en 750 metros entre los kilómetros 9,5 y 10,5, con la colocación de aproximadamente 1.200 toneladas de mezcla asfáltica en tres días.

En la colectora sur, lado Monday, se trabaja en la conformación de un terraplén con suelo mejorado en unos 100 metros hacia el Este. Además, se concluyeron los movimientos de suelo y la subbase granular cementada en unos 700 metros, quedando pendiente la colocación de la capa asfáltica de base prevista para esta semana.

De forma paralela, se realizan tareas de readecuación del pavimento y construcción de nuevas calzadas en la avenida exKm 10, tanto en los sectores Acaray como Monday, en un tramo aproximado de 500 metros hacia el Sur.

Las obras incluyen excavaciones para pistas de retorno y carriles de aceleración, empalmes provisorios con la ruta principal, sistemas de desagüe pluvial, muros de contención en zonas con desniveles importantes, fresado de carpeta antigua y pavimentos de transición para integrar las nuevas vías con las existentes.