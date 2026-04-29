Camionero ebrio ocasiona accidente a metros del Puente de la Amistad y ralentiza el tránsito fronterizo

Según los datos, Juan Emilio Mendoza López, domiciliado en Presidente Franco, tomó el mando de su camión de la marca Scania, modelo R113, año 1990, de color crema, acoplado a una carreta marca Ramdon, de color azul, con chapa N.º NAS987.

El mismo pretendía cruzar al Brasil esta madrugada poco antes de las 3:00 con el camión cargado y en estado de ebriedad; sin embargo, tras avanzar por la zona céntrica, perdió el control del rodado y terminó arrasando varias casillas de transporte público, así como columnas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El accidente fue reportado a través del Sistema de Emergencias 911, y al lugar acudieron agentes de la Comisaría 1.ª, quienes encontraron el vehículo con importantes daños materiales, además de destrozos que se extendían por varios metros.

Posteriormente, el conductor fue trasladado hasta la base de la Patrulla Caminera, donde se le practicó la prueba de alcotest, arrojando un resultado positivo de 0.615 mg/L, confirmando que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, la abogada Julia González, a fin de iniciar el proceso penal.

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Afortunadamente, el incidente no dejó víctimas que lamentar, aunque sí generó cuantiosos daños en la infraestructura pública. Asimismo, el tránsito se vio ralentizado en la calzada de salida del país, considerando que ocurrió sobre la Ruta PY02, en zona de alta circulación de vehículos.