A casi 1 año de acusación a Eugenio Sanabria Vierci por accidente fatal, ni la preliminar se hizo aún

El accidente fatal que costó la vida a cuatro personas ocurrió el 10 de noviembre del 2024, en la compañía Ciervo Cua de San Bernardino, en la Ecovía que conecta esa localidad veraniega con Luque. El único acusado por este caso es Eugenio Sanabria Vierci, quien dio positivo al alcotest, y en mayo del año pasado la fiscalía presentó requerimiento conclusivo por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre.

Fallecieron como consecuencia de las lesiones sufridas Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años, su esposa, la ciudadana alemana Kristin María Blumenröther (40) y su hijo Philippe Jacquet, de apenas 2 años de edad.

La hija sobreviviente de la pareja sufrió graves heridas y tuvo que ser trasladada a Alemania junto a sus abuelos para continuar su etapa de recuperación.

El fuerte impacto provocó que la camioneta volcara, colisionando luego contra un tercer vehículo, un Hyundai gris conducido por Víctor Ariel Serafini Bobadilla. En este automóvil viajaba Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 55 años, madre del concejal de San Bernardino, Eduardo Pattender, quien también perdió la vida en el accidente.

Preliminar en causa por accidente fatal, pendiente

A la parte de la irreparable pérdida, la familia de las víctimas debe lidiar con la inacción de las autoridades.

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“El 10 de mayo se cumple 1 año y medio del hecho y ni la preliminar se hizo. Si sigue así, imagináte el juicio ¿Cuándo?“, expresó Enrique Jacquet, hermano de Osvaldo.

Hace casi 10 meses que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de excluir la querella presentada por el abogado Carlos Trappani en representación de su padre Ceveriano Jacquet.

“Que se haga lo que corresponde y sin privilegios para nadie, que se eleve la causa a juicio oral y se haga el juicio y se le condene si corresponde. Y a la par que no está bien jugar con el dolor de la familia de las víctimas, las pérdidas ya están y eso queda para siempre en nosotros, en la familia de Alemania de Kristin y principalmente en mi sobrina a quien a parte de casi matarle, le mataron y le dejaron sin papá, mamá y hermanito, sin toda su familia”, expresó.

Eugenio Sanabria Vierci lleva un año con arresto domiciliario

“Y no es justo que el que le hizo eso, que tiene nombre y apellido esté gozando de la inacción del Poder Judicial. Es un golpe muy duro para la memoria de los que ya no están y para los que quedamos acá con el dolor por esas pérdidas”, agregó.

Jacquet resaltó su preocupación de que el acusado termine compurgando la totalidad o gran parte de la pena que le pudiera corresponder en su casa, donde cumple arresto domiciliario desde abril del año pasado.

Acusación por homicidio culposo en San Bernardino

El violento accidente protagonizado por Eugenio Sanabria Vierci ocurrió el 10 de noviembre de 2024 en la compañía Ciervo Cua de San Bernardino, en la Ecovía que conecta esa localidad veraniega con Luque, y dejó un saldo de cuatro fallecidos

La acusación presentada por la fiscala Zulma Carolina Benítez el 17 de mayo de 2025 da cuenta de que Sanabria Vierci como conductor de la camioneta de la marca Volkswagen, Touareg, color azul marino, con matricula Nº HAG 480 “invadió el carril opuesto a su sentido de circulación, obstruyendo así el desplazamiento lineal y preferencial del conductor del automóvil Kia Picanto y el conductor del Hyundai”.

“Así también se desplazaba a una velocidad no prudencial y reglamentaria conforme a las señalizaciones del lugar, es decir que el conductor se encontraba desarrollando una velocidad de 108 Km/h aproximadamente, superando ampliamente la máxima permitida para el sitio del suceso que es de 40Km/h, considerándose un desplazamiento imprudente y riesgoso que genera peligro para sí y para los demás usuarios de la vía, que finalmente ha desencadenado en la ocurrencia del presente hecho”, enfatiza la acusación