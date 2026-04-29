Inseguridad en Alto Paraná: violento asalto tipo comando a carnicero en Presidente Franco

El denunciante, Carlos Antonio Montiel Segovia, comentó que estaba descansando con su familia, cuando esta madrugada, a las 1:30 aproximadamente, escuchó ruidos. Al levantarse, fue sorprendido por tres a cuatro hombres, todos encapuchados, con equipos tácticos y sombreros camuflados.

Los criminales forzaron el portón y la puerta principal para ingresar a la casa del hombre que se dedica a la carnicería. Una vez dentro, exigieron a la víctima la entrega de dinero en efectivo. La víctima no opuso resistencia y entregó G. 13 millones.

Antes de huir, los delincuentes golpearon al dueño de casa en la sien con la culata de un arma para presionarlo a entregar más dinero. Sin embargo, al no hallar una suma mayor, sustrajeron el DVR del sistema de circuito cerrado y luego abandonaron el lugar.

El subcomisario Toribio Arévalos, jefe de la Subcomisaría 12ª, dijo que una patrulla policial había pasado por la zona diez minutos antes del hecho, por lo que creen que los delincuentes ya estaban merodeando el lugar a la espera del momento para actuar.

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La víctima manifestó que no maneja grandes sumas de dinero, ya que cuenta con una carnicería en la que realiza compras diarias.

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Abandonaron camioneta

La camioneta utilizada por los maleantes fue abandonada por los delincuentes en un camino vecinal del barrio San Rafael de Presidente Franco. Se trata de una camioneta Kia Sportage, color plateado, chapa AAYE 788.