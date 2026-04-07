Inseguridad: hurtan 30.000 reales a mujer que ahorraba para gastos médicos de su hija

El hecho habría ocurrido entre el Jueves Santo y ayer, según la denuncia presentada en la Comisaría 8ª por la víctima Zunilda Fernández Borges (44). La mujer comentó que al regresar a su casa encontró la puerta trasera violentada.

Lea más: Mujer que volvió de España hace cuatro meses fue víctima de millonario asalto domiciliario

Los delincuentes ingresaron a la vivienda aprovechando la ausencia de la propietaria y sustrajeron la suma de 30.000 reales (unos G. 40 millones, al cambio actual).

La mujer contó que salió del país el Jueves Santo con destino a Guarapuava, Brasil, para traer a su madre. Sin embargo, al retornar se encontró con la puerta trasera violentadas y sus pertenencias completamente desordenadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mujer mencionó además que el dinero estaba guardado entre sus ropas y que tenía previsto utilizarlo para gastos médicos de su hija.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Asalto domiciliario en Fernando de la Mora deja dos muertos

“Seguramente abrieron la puerta con una herramienta, como un pie de cabra, aprovechando que en la parte trasera no tengo cámaras. Nunca esperamos que esto nos pase, me asusté mucho”, lamentó.