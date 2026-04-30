Disputa por explotación de cantera llega a estrados judiciales en Presidente Franco

Las detonaciones en la cantera denominada Roca Negra, propiedad de Miguel Riquelme, desencadenaron varias manifestaciones de los vecinos del barrio Santa Inés esta semana. La Municipalidad franqueña respondió con una medida de urgencia, clausurando la cantera.

Sin embargo, los dueños del establecimiento denunciaron al intendente Roque Godoy (PLRA) y a funcionarios municipales por presunto prevaricato, considerando que basaron su resolución de clausura en ordenanzas no vigentes.

Diva Riquelme, asesora de la empresa Roca Negra, afirmó que la comuna también utilizó como excusa la falta de patente, pero que en realidad cuentan con una patente vigente del 2025, que vence recién en junio próximo.

Conflicto entre cantera y vecinos de Presidente Franco continúa sin solución definitiva

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“Dejaron de expedir la patente municipal este año como parte de un plan para impedirnos renovar permisos. Usan ordenanzas caducas para justificar clausuras. Tenemos todas las licencias vigentes, excepto la patente, que vence en junio, pero ya la usan como excusa para sancionarnos”, afirmó.

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Añadió que, una vez que cuenten con la resolución de clausura, recurrirán al Tribunal de Cuentas. Intentamos obtener la versión del intendente, Roque Godoy, pero no contestó la llamada.

Respecto a la localización de la zona de extracción de piedra en una franja de protección de los Saltos del Monday, también negó alguna infracción. Explicó que habían sido sumariados por el Mades y se determinó que la única parte del terreno que está dentro de la franja es una zona de recuperación de área forestal.

Zona de protección de los Saltos del Monday

La cantera Roca Negra opera en la zona desde 2005 con extracción mediante detonaciones. Hace siete años comenzaron las ocupaciones de los inmuebles cercanos, donde se formaron dos asentamientos cuyos pobladores se quejan de que enormes rocas caen sobre los techos y patios, además de las vibraciones que causan destrozos en las paredes.

Una vez más, vecinos del barrio Santa Inés de Presidente Franco se movilizaron contra cantera

Según Riquelme, los dos asentamientos ubicados en una propiedad invadida sí están en la zona de protección del salto, pero pese a ello permanecen en el lugar. Afirmó que incluso son respaldados por autoridades locales con la construcción de mejoras.