Intenso movimiento comercial en Ciudad del Este tras el feriado por el Día del Trabajador

Desde tempranas horas se observan largas filas sobre la ruta BR-277, principal vía de acceso al puente internacional. Uno de los factores que incentivan a los turistas es el dólar a la baja (alrededor de G. 6.120 o 5,10 reales, al cambio actual).

Entre los productos más demandados destacan los celulares, artículos informáticos y perfumes, además de los medicamentos para bajar de peso, debido a los precios más competitivos en comparación con Brasil. A esto se suman buenas ventas en rubros tradicionales como calzados y prendas de vestir.

El nuevo auge comercial se consolida con la llegada masiva de brasileños y también por el aumento de visitantes argentinos.

Persisten reclamos por demoras en el cruce

El empresario Charif Hammoud, propietario del Grupo Monalisa, insistió en la habilitación plena del Puente de la Integración. Según dijo, el Puente de la Amistad está colapsado, lo que obliga a miles de turistas a soportar largas esperas para cruzar la frontera.

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Hammoud pidió una mejor predisposición de las autoridades para crear condiciones que permitan mejorar la experiencia de los turistas, para luego proyectar incluso un tercer puente internacional con Argentina, para tener mayor integración en la Triple Frontera.

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“Buscamos que los turistas tengan una estadía agradable para que regresen. Pero no podemos lograrlo solos; necesitamos el apoyo de todos. La habilitación del segundo puente es fundamental y permitirá incluso empezar a pensar en un tercero”, expresó.

El empresario, quien también es dueño de un hotel, manifestó que también se registra una alta ocupación hotelera, en gran medida por las promociones y liquidaciones que los diversos comercios de la capital esteña.