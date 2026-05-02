ABC en el Este
02 de mayo de 2026 a la - 12:23

Intenso movimiento comercial en Ciudad del Este tras el feriado por el Día del Trabajador

Gran cantidad de personas en los locales comerciales de Ciudad del Este.
Multitud de personas en todos los locales comerciales de Ciudad del Este.Gentileza

CIUDAD DEL ESTE. Tras el receso por el Día del Trabajador, durante el cual gran parte de los comercios permanecieron cerrados, este sábado se registra una gran actividad en la zona fronteriza. El flujo es intenso, con filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros en Foz de Yguazú para cruzar el Puente de la Amistad. La depreciación del dólar es uno de los factores que alientan a los turistas.

Por ABC Color

Desde tempranas horas se observan largas filas sobre la ruta BR-277, principal vía de acceso al puente internacional. Uno de los factores que incentivan a los turistas es el dólar a la baja (alrededor de G. 6.120 o 5,10 reales, al cambio actual).

Entre los productos más demandados destacan los celulares, artículos informáticos y perfumes, además de los medicamentos para bajar de peso, debido a los precios más competitivos en comparación con Brasil. A esto se suman buenas ventas en rubros tradicionales como calzados y prendas de vestir.

El nuevo auge comercial se consolida con la llegada masiva de brasileños y también por el aumento de visitantes argentinos.

Gran flujo de vehículos en la zona céntrica de Ciudad del Este.
Las calles y avenidas de Ciudad del Este también amanecieron congestinadas.

Persisten reclamos por demoras en el cruce

El empresario Charif Hammoud, propietario del Grupo Monalisa, insistió en la habilitación plena del Puente de la Integración. Según dijo, el Puente de la Amistad está colapsado, lo que obliga a miles de turistas a soportar largas esperas para cruzar la frontera.

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Hammoud pidió una mejor predisposición de las autoridades para crear condiciones que permitan mejorar la experiencia de los turistas, para luego proyectar incluso un tercer puente internacional con Argentina, para tener mayor integración en la Triple Frontera.

“Buscamos que los turistas tengan una estadía agradable para que regresen. Pero no podemos lograrlo solos; necesitamos el apoyo de todos. La habilitación del segundo puente es fundamental y permitirá incluso empezar a pensar en un tercero”, expresó.

El empresario, quien también es dueño de un hotel, manifestó que también se registra una alta ocupación hotelera, en gran medida por las promociones y liquidaciones que los diversos comercios de la capital esteña.