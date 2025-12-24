Navidad genera intenso movimiento comercial en Ciudad del Este

Las fiestas de fin de año representan un importante oxígeno para los comerciantes de esta capital departamental, quienes aprovechan estas fechas para aumentar sus ventas. Los comercios registraron mayor movimiento en los últimos días y, en la jornada de hoy, abren normalmente hasta las 17:00 e incluso extienden su horario hasta las 18:00 o 19:00 para aprovechar el flujo de compradores.
En el mercado de abasto, los compradores acuden mayormente para adquirir los ingredientes necesarios para la cena familiar, mientras que otros aprovechan la temporada para comprar ropas, calzados y artículos de uso personal.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito reforzaron la cobertura para ordenar el ingreso y salida de la gran cantidad de vehículos que circulan por el sector. Asimismo, se observa un flujo constante de personas que acceden caminando al mercado para realizar sus compras.
En la zona céntrica de Ciudad del Este, el movimiento también es intenso, con largas filas de vehículos y una notable presencia de peatones que recorren las calles en busca de mejores precios en ropa, calzados y tecnología. Tanto los pequeños comerciantes como las galerías y shoppings abrieron sus puertas en horario normal.