ABC en el Este
03 de mayo de 2026 a la - 09:57

Apuñalan a conductor de Bolt para robarle el auto y terminan detenidos gracias al GPS

Dos hombres de pie con manillas de seguridad, uno vestido con camiseta negra y el otro con abrigo negro, junto al escudo policial.
José Fernando Mendoza Giménez y Enso David Duarte Peralta, detenidos mediante GPS del vehículo robado.Gentileza

CIUDAD DEL ESTE. Dos falsos pasajeros hirieron de varias puñaladas al conductor de la plataforma Bolt, le robaron dinero y su vehículo, pero finalmente fueron capturados gracias al sistema de rastreo GPS del automóvil. El procedimiento fue realizado en la madrugada de este domingo, luego de un asalto ocurrido en el exkilómetro 12 Monday, a unos 4.000 metros de la Ruta PY02.

Por ABC Color

La víctima fue identificada como Fernando Benítez Barrios (34), oriundo de la ciudad de María Auxiliadora, departamento de Itapúa.

Benítez Barrios manifestó que, aproximadamente a las 01:00 de este domingo, aceptó un servicio con ubicación en el Km 13 lado Acaray, a 500 metros de la Ruta PY02, en dicho lugar, abordaron el vehículo tres jóvenes, quienes le solicitaron el traslado al kilómetro 12 lado Monday, a unos 4.000 metros de la Ruta PY02 de Ciudad del Este. Al llegar a una zona oscura de camino de tierra, uno de los fasos pasajeros le anunció el asalto y le apuntó un arma de fuego, mientras otro le aplicó varias estocadas en la espalda.

Acto seguido, los delincuentes lo despojaron de su vehículo, un automóvil Toyota, modelo Corona Premio, año 2002, color azul, además de la suma de G. 417.000 producto de la recaudación.

Vehículo oscuro con matrícula PARAGUAY NBC 679 estacionado bajo un árbol, sin personas visibles alrededor.
El conductor robado durante el violento asalto.

Tras la denuncia, agentes de la Comisaría 31ª del barrio San Juan, en coordinación con personal de la Subcomisaría Nº 014 Norma Luisa, siguieron las coordenadas emitidas por el sistema de rastreo satelital (GPS), que los llevó hasta el vehículo en el kilómetro 7, barrio Carolina de esta capital departamental.

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Allí recuperaron el vehículo y procedieron a aprehender a los supuestos autores identificados como José Fernando Mendoza Giménez (20) y Enso David Duarte Peralta (20), domiciliados en el Km 9 lado Monday de esta ciudad.

Durante el procedimiento, los intervinientes se incautaron de una réplica de arma de fuego y un cuchillo de 30 centímetros que habrían utilizado para herir al trabajador.

Los dos sospechosos fueron remitidos al calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná, mientras que el herido permanece internado en el Hospital Distrital de Minga Guazú.