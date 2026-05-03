Apuñalan a conductor de Bolt para robarle el auto y terminan detenidos gracias al GPS

La víctima fue identificada como Fernando Benítez Barrios (34), oriundo de la ciudad de María Auxiliadora, departamento de Itapúa.

Benítez Barrios manifestó que, aproximadamente a las 01:00 de este domingo, aceptó un servicio con ubicación en el Km 13 lado Acaray, a 500 metros de la Ruta PY02, en dicho lugar, abordaron el vehículo tres jóvenes, quienes le solicitaron el traslado al kilómetro 12 lado Monday, a unos 4.000 metros de la Ruta PY02 de Ciudad del Este. Al llegar a una zona oscura de camino de tierra, uno de los fasos pasajeros le anunció el asalto y le apuntó un arma de fuego, mientras otro le aplicó varias estocadas en la espalda.

Acto seguido, los delincuentes lo despojaron de su vehículo, un automóvil Toyota, modelo Corona Premio, año 2002, color azul, además de la suma de G. 417.000 producto de la recaudación.

Tras la denuncia, agentes de la Comisaría 31ª del barrio San Juan, en coordinación con personal de la Subcomisaría Nº 014 Norma Luisa, siguieron las coordenadas emitidas por el sistema de rastreo satelital (GPS), que los llevó hasta el vehículo en el kilómetro 7, barrio Carolina de esta capital departamental.

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Allí recuperaron el vehículo y procedieron a aprehender a los supuestos autores identificados como José Fernando Mendoza Giménez (20) y Enso David Duarte Peralta (20), domiciliados en el Km 9 lado Monday de esta ciudad.

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Durante el procedimiento, los intervinientes se incautaron de una réplica de arma de fuego y un cuchillo de 30 centímetros que habrían utilizado para herir al trabajador.

Los dos sospechosos fueron remitidos al calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná, mientras que el herido permanece internado en el Hospital Distrital de Minga Guazú.