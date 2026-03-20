Detienen a presunto atacante de conductor de Bolt tras violento asalto en Ñemby

Marcos Antonio Vázquez Cino, de 34 años, fue aprehendido en la tarde del jueves en el barrio Centro de Ñemby, en cumplimiento de una orden fiscal por un supuesto hecho de robo agravado.

El procedimiento se realizó luego de que el propio sospechoso se presentara en la sede del Ministerio Público acompañado de su abogado, momento en que se concretó su detención y posterior traslado a la Comisaría 57ª Central de Cañadita.

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El violento ataque al conductor

El caso se remonta al pasado 12 de marzo, cuando el conductor de plataforma Francisco Penayo, de 40 años, sufrió un presunto intento de asalto mientras realizaba un viaje con un pasajero.

Según su relato, el hombre lo atacó con un martillo en pleno trayecto, provocando que perdiera el control del vehículo. El rodado aceleró, impactó contra un muro y terminó volcando sobre el lado del conductor.

La víctima resultó con lesiones a raíz del siniestro.

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Sospechoso niega los hechos

De acuerdo con el oficial Héctor Benegas, el detenido niega ser el autor del ataque, aunque admite haber sido pasajero del vehículo.

“El mismo niega el hecho. Dice que no fue él y que no tiene nada que temer”, señaló el interviniente.

No obstante, la Policía sostiene que existen imágenes de circuito cerrado y testimonios de vecinos que lo señalan como responsable del ataque.

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Evidencias y avance de la investigación

Los investigadores ya levantaron evidencias en el lugar, incluyendo elementos que serán sometidos a peritaje por personal de Criminalística, como huellas y otros indicios.

El detenido permanece recluido a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.