Así fue el asalto en un motel de Ciudad del Este: motochorros se llevaron dinero y celulares

La víctima fue identificada como Romina Olga García, quien denunció que los delincuentes -dos hombres con prendas oscuras, cascos (uno negro y otro amarillo) irrumpieron en el establecimiento a bordo de una motocicleta, tipo GTR, color amarillo.

Posteriormente ambos descendieron y, a punta de un revólver, obligaron a la víctima a entregar la suma de G. 1.500.000, producto de la recaudación, dos aparatos celulares y una tablet.

Una vez consumado el robo, los maleantes se dieron a la fuga en dirección al barrio Remansito.

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Tras la llamada al sistema 911, tomaron intervención agentes de la Subcomisaría 51ª quienes convocaron a los del Departamento de Investigaciones y de Criminalística para levantar las evidencias que lleven a los autores del asalto.

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Los intervinientes dialogaron con la víctima y procedieron a recabar imágenes del circuito cerrado del local para tratar de identificar a los autores del asalto.