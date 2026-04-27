Detenido por robo en banda a una tienda

El atraco se produjo a las 03:17 del miércoles 22 de abril pasado en el showroom de la empresa Tupí SA, situado en la avenida Guido Boggiani esquina Músicos del Chaco, en el barrio Villa Aurelia de Asunción.

Las cámaras de seguridad del negocio grabaron a cuatro hombres enmascarados que entraron a la tienda tras romper con piedras la puerta de vidrio templado.

En cuestión de segundos, se apoderaron de todo tipo de mercaderías que estaban en exhibición, como computadoras, parlantes y celulares. El valor de lo sustraído superaría los 50 millones de guaraníes.

Lea más: Video: frustran a pedradas el asalto a una joyería en Luque

El guardia nocturno de la empresa, al percatarse de lo que pasaba, intentó detener a los delincuentes, pero estos le dispararon al trabajador, quien tuvo que replegarse.

Dos vehículos esperaban afuera

Los maleantes entonces escaparon en un automóvil en el que estaba un quinto integrante del grupo, aunque también aparentemente había otro rodado que escoltó al primero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el análisis de los videos del caso, policías del Departamento de Investigaciones de Asunción identificaron a al menos uno de los supuestos autores del atraco a la empresa Tupí SA.

Se trata de José Rodolfo Figueredo, de 27 años, quien ya registra antecedentes penales por asalto.

Este fue capturado hoy a la mañana en un allanamiento a su domicilio, en el barrio San Miguel de la compañía Caacupemí de la ciudad de Areguá.

El fiscal Juan Marcelo De Jesús García de Zúñiga Colmán, presentó imputación contra el sospechoso por hurto agravado en banda y hurto seguido de violencia, previstos en los artículos 165 y 169 del Código Penal Paraguayo, respectivamente.

El agente del Ministerio Público requirió la aplicación de la prisión preventiva.