Unos 700 menores cruzan a diario a Foz sin documentación, según la Receita Federal

La CODENI (Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente) y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), en coordinación con la Receita Federal del Brasil, pusieron en marcha un plan piloto binacional enfocada en la protección de menores en la zona de frontera.

Como parte de esta cooperación, se realizó ayer un operativo de control preventivo en la cabecera del Puente de la Amistad. Durante la intervención, varios vehículos fueron obligados a regresar tras detectarse irregularidades en la identificación de menores.

El intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) expresó su preocupación ante las cifras brindadas por la Receita Federal. “Cuando nos reunimos con la gente de la Receita Federal y nos hablaron de que 700 niños y jóvenes estaban cruzando el puente sin documentación, realmente fue muy asustador para nosotros. A partir de ahí se abre esta cooperación con instituciones del Estado paraguayo y brasileño”, afirmó.

Por su parte, Daniel Linc, jefe de la Receita Federal, señaló que el Puente de la Amistad registra un flujo masivo de menores, que lo convierte en un punto crítico. Advirtió sobre situaciones delicadas como explotación laboral infantil, trata de personas y migración irregular, por lo que es necesario ampliar los controles en la frontera.

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Linc recordó que para el cruce fronterizo, los menores deben estar acompañados por ambos padres o, en su defecto, portar la autorización judicial correspondiente si viajan solo con uno de ellos o con un tercero.

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Mendicidad y trata de personas

En reiteradas ocasiones, la Consejería Tutelar detectó una gran cantidad de niños y adolescentes paraguayos en situación de mendicidad en distintos puntos semafóricos de la ciudad brasileña de Foz de Yguazú. Todos ellos ingresan diariamente al país vecino sin ningún tipo de control.

Asimismo, fueron rescatados adolescentes víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, lo que evidencia la suma importancia de fortalecer estos controles.