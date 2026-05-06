Choque entre camión blindado y auto deja cuatro heridos en Hernandarias

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo blindado que se dirigía a Ciudad del Este habría atropellado una lomada, lo que provocó que perdiera el control del rodado, saliera de su carril e invadiera el carril contrario hasta impactar de forma frontal contra un automóvil.

El comisario principal Dionisio Quiñónez, jefe de la Subcomisaría 9ª, explicó que el accidente ocurrió frente a la caseta policial.

El otro vehículo involucrado es un automóvil Toyota Premio, guiado por Walter Fretes Brítez, quien iba acompañado de Andrés Benítez Araujo, Waldemar Fretes Benítez y Fernando Fretes Benítez.

Todos los ocupantes del Toyota resultaron con lesiones de distinta consideración y fueron trasladados por bomberos voluntarios de San Alberto al Hospital Distrital de Hernandarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, el transportador de caudales también sufrió daños materiales de importancia, sin embargo todos sus ocupantes resultaron ilesos, según explicó Quiñónez.