Dos mujeres y una niña paraguayas fueron rescatadas de una casa de citas en Brasil

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Policía Federal de la República Federativa del Brasil, en coordinación con la División Comando Tripartito de la Policía Nacional.

Las víctimas fueron entregadas por agentes de la Policía Federal de Foz do Iguazú, en el marco del Acuerdo de Cooperación Policial Internacional vigente entre ambos países.

El operativo contó además con el acompañamiento de funcionarios del Consulado Paraguayo en Foz de Iguazú.

El subcomisario José Rolón, jefe de Departamento Contra la Trata de Personas, explicó que una que estaba con su hija es de Canindeyú, y otra de Cordillera, quienes eran mantenidas incomunicadas, sin documentos.

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Las víctimas denunciaron que eran mantenidas incomunicadas y privadas de sus celulares. Sin embargo, lograron contactar con un amigo, quien alertó a la Policía Federal brasileña, lo que permitió activar el operativo de rescate.

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Según los primeros datos, las mujeres habrían viajado inicialmente por voluntad propia, pero posteriormente no recibían los pagos prometidos y eran mantenidas encerradas e incomunicadas.

El caso fue comunicado a la fiscala Viviana Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes, quien dispuso que las afectadas queden bajo resguardo de agentes del Departamento Contra la Trata de Personas.