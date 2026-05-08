Pdte. Franco: errores de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad dejan sin efecto la clausura de una cantera

La decisión fue adoptada por la jueza al detectar vicios en el procedimiento administrativo aplicado por la Asesoría Jurídica, a cargo del abogado Juan Domingo Silvero.
Según el Auto Interlocutorio Nº 15/026, Silvero no remitió los antecedentes al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Presidente Franco dentro del plazo legal de 48 horas, incumpliendo lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/10, normativa que el propio funcionario había invocado para ordenar la clausura de la cantera.
En ese sentido, el fallo señala que la remisión tardía del expediente constituye un “vicio sustancial insubsanable”, por lo que corresponde desestimar la validez de la medida aplicada por la Comuna.
La medida municipal había ordenado la suspensión de las actividades de la cantera a raíz de denuncias por detonaciones que, según vecinos, habrían provocado daños estructurales en viviendas del barrio Santa Inés.
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El conflicto entre pobladores y la empresa se arrastra desde hace varios años y se agravó el 22 de abril pasado, tras una explosión que generó protestas en el acceso a la cantera.
Los vecinos aseguraron que las explosiones son cada vez más fuertes y denuncian grietas en sus viviendas, además de la expulsión de fragmentos de piedra hacia la calle.
Los vecinos aseguran que desde la Municipalidad prometieron impulsar acciones para impedir que la cantera continúe operando en zona urbana; sin embargo, cuestionan que desde la Asesoría Jurídica se estaría cometiendo errores de principiantes.