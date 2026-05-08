Pdte. Franco: errores de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad dejan sin efecto la clausura de una cantera

PRESIDENTE FRANCO. La jueza de Faltas Municipales, María Luisa Martínez, resolvió levantar la medida de urgencia dictada por la Intendencia, que ordenaba la clausura de la cantera Roca Negra, tras determinar inexplicables irregularidades en el proceso a cargo de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad. Tras la última detonación, vecinos del barrio Santa Inés se manifestaron frente a la empresa y denunciaron que las explosiones afectan la estructura de sus viviendas.