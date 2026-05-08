ABC en el Este
08 de mayo de 2026 a la - 09:23

Requisa en la cárcel de Minga Guazú permite incautación de varios elementos prohibidos

Los elementos prohibidos incautados durante el operativo.
Los elementos prohibidos incautados durante el operativo.

MINGA GUAZÚ. El Ministerio de Justicia, con acompañamiento de la Policía Nacional, ejecutó este viernes el operativo denominado “Sigilo” en Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú. Pese a estar catalogado como un centro de máxima seguridad, se requisaron elementos prohibidos.

Por ABC Color

Durante el procedimiento fueron desplegados más de 100 agentes penitenciarios, 80 funcionarios administrativos y más de 50 efectivos de la Policía Nacional.

Se logró la incautación de dos teléfonos celulares, diversos elementos prohibidos y varias armas blancas de fabricación casera.

Agentes policiales acompañaron la requisa en el centro penitenciario.
Agentes policiales acompañaron la requisa en el centro penitenciario.

Desde el Ministerio de Justicia anunciaron la designación del General (R) Saúl Salinas como nuevo director del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, quien tendrá a su cargo el proceso de reforma penitenciaria.

¿Máxima seguridad?

El 17 de marzo pasado se llevó a cabo un operativo similar en el mismo centro penitenciario y permitió la incautación de cables, un teléfono celular y varios objetos punzantes. En esa ocasión, además, se dispuso el aislamiento de tres personas privadas de libertad y la apertura de sumarios administrativos en dos celdas.

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Desde la apertura de este establecimiento, catalogado como de máxima seguridad, se detectaron los mismos vicios de las de penitenciarías convencionales, e incluso se registraron más fugas que en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.