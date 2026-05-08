Requisa en la cárcel de Minga Guazú permite incautación de varios elementos prohibidos

Durante el procedimiento fueron desplegados más de 100 agentes penitenciarios, 80 funcionarios administrativos y más de 50 efectivos de la Policía Nacional.

Se logró la incautación de dos teléfonos celulares, diversos elementos prohibidos y varias armas blancas de fabricación casera.

Desde el Ministerio de Justicia anunciaron la designación del General (R) Saúl Salinas como nuevo director del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, quien tendrá a su cargo el proceso de reforma penitenciaria.

¿Máxima seguridad?

El 17 de marzo pasado se llevó a cabo un operativo similar en el mismo centro penitenciario y permitió la incautación de cables, un teléfono celular y varios objetos punzantes. En esa ocasión, además, se dispuso el aislamiento de tres personas privadas de libertad y la apertura de sumarios administrativos en dos celdas.

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Desde la apertura de este establecimiento, catalogado como de máxima seguridad, se detectaron los mismos vicios de las de penitenciarías convencionales, e incluso se registraron más fugas que en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.