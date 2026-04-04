Miguel Prieto revela que quiere vencer a Pedro Alliana en las urnas

Miguel Prieto (YoCreo), el exintendente esteño y presidenciable, dijo que le gustaría ganarle en las elecciones generales del 2028 a Pedro Alliana (ANR-HC), actual vicepresidente. Agregó que espera que no se baje de su precandidatura y aguarda a que gane las internas de su partido, por que así su triunfo sobre el cartismo será satisfactorio.

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“Me gustaría que sea Alliana, espero que no descabalgue. No tengo nada personal contra él, somos los más antagónicos políticos. Por todos los golpes que recibí del cartismo, y por que también tengo noticias del sector judicial que es él quien está operando para frenar mi candidatura. Entonces sería una victoria personal ganarle, sería muy placentero ganarle a Alliana”, dijo Miguel Prieto en el programa No Tiene Nombre.

Consultado sobre Arnoldo Wiens, presidenciable de la disidencia colorada, dijo que es un “buen tipo, pero que no es agraciado”. Es decir no cae muy bien en el electorado, según su punto de vista.

“Es un buen tipo viene de un sector más conservador, es pastor, padre de familia, buen tipo pero no es agraciado”, manifestó Prieto, aunque aclaró que Wiens sería quien gane las internas coloradas.

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Por otro lado, agregó que está caminando en todo el país para que la gente lo conozca y que encuentra muy buena aceptación de todos los sectores, incluso de colorados.

“Uno no puede hablar con propiedad, no pueden amar lo que no me conoce. Yo estoy saliendo a escuchar a la gente, me reciben muy bien. La gente se me acerca y me dice soy colorado, pero voy a votar por vos”, dijo Miguel Prieto.

Indicó que en abril lanza su candidatura a la Junta Municipal de Ciudad del Este, que será para medir la temperatura del electorado. Agregó que su equipo político está apuntando a meter diez concejales en la Junta Municipal de Ciudad del Este, y que el coloradismo con los números que él maneja, hoy metería dos ediles.

Economía de Guerra

En otro momento cuestionó la gestión del ministro Carlos Fernández Valdovinos por llevarnos a la crisis económica, en la conocía “economía de guerra”.

“El gobierno no tuvo otra opción que a sincerarse con nosotros. El Estado ya no tenía la capacidad de pagar las cuentas, se iba bicicleteando las deudas con las farmacéuticas, la vialeras y solo Dios y seguramente Valdovinos saben que otras cosas debemos”, dijo Prieto.

Indicó además que se debe prescindir de muchos planilleros en la función pública para poder calzar el presupuesto general del Estado, pero ve que éste gobierno no está dispuesto a hacer ese cambio de timón.

“No hace falta aumentar los impuestos, con mejorar las instituciones de control se puede recaudar mucho más y barrer con los planilleros para poder calzar las deudas”, sostuvo el opositor.

Las imputaciones son una medalla

Por otro lado habló también de sus 50 imputaciones judiciales que tiene, aclaró que las primeras causas le preocupaban pero que ahora ya no por que se da cuenta que son solo para presionarlo a que desista de su candidatura presidencial.

“Las primeras causas me preocupaban. Cada causas son diferentes, pero en estas que invertimos plata e hicimos un buen trabajo ya no me preocupo. Siento que estar imputado por hacer nuestro trabajo, en éste país es una medalla. Siento que invertir en salud, en este país molesta”, dijo Miguel Prieto.

El opositor agregó, “si yo renuncio a mi candidatura van a caer automáticamente todas mis causas, mientras yo siga van a seguir apretando. Hay mucho daño colateral eso si me duele, muchos fueron imputados simplemente por que trabajaron conmigo. Están expuestos a ir a la cárcel, con prisión preventiva, y su único pecado es haber trabajado conmigo”.

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Lamentó que el poder político esté detrás de la justicia, indicó principalmente a Pedro Aliana y a los parlamentarios que son representantes del Congreso ante el JEM.

“El poder político está detrás de la justicia y en especial el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El poder judicial está sometido a la mayoría del congreso, del poder político, y en medio de eso estoy yo como opositor con una posibilidad real de terminar preso”, puntualizó Prieto.

Indicó que la politiquería está haciendo mucho daño a la justicia y en especial la influencia del Congreso en el JEM.

“Esta es la justicia de porquería que tenemos por culta de políticos del Jurado de Enjuiciamiento que someten a jueces y fiscales para afectarle a gente que vino para ayudar a cambiar el país”, finalizó Miguel Prieto.