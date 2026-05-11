Niña de 12 años está embarazada y su madre quedó detenida

Según datos, la ahora detenida se presentó el viernes con su hija en una Unidad de Salud Familiar (USF) de esta ciudad.

Al ser consultada sobre el motivo de la atención médica, la mujer manifestó que su hija, de 12 años, se encontraba embarazada y que acudían al centro asistencial para iniciar controles prenatales. Asimismo, aseguró que la menor convivía con un joven de 18 años en la vivienda familiar, con su consentimiento.

Ante la gravedad del caso, el personal de salud activó el protocolo y comunicó la situación al fiscal Édgar Delgado, quien ordenó la detención de la madre y del supuesto autor de los abusos. Con relación a la madre, fue detenida este mediodía, mientras que el joven continúa prófugo.

Considerando que se trata de una niña en etapa de desarrollo, el fiscal interviniente dispuso que reciba asistencia psicológica especializada a través del Centro de Atención a Víctimas, además de evaluaciones médicas integrales y controles ginecológicos y prenatales.

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El caso también será derivado al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para el seguimiento correspondiente, atendiendo a que el embarazo es considerado de alto riesgo debido a la edad de la menor.