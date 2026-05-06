Septuagenario procesado por manosear y hostigar a un menor

Según la investigación, el procesado es un guardia municipal identificado como Celestino Rolón Duarte, quien habría aprovechado el momento en que un menor ingresaba solo al sanitario de la parroquia de Minga Guazú para interceptarlo, abrazarlo y realizar manoseo en sus partes íntimas.

Posteriormente, el hombre habría iniciado una comunicación vía mensajes de texto, a través de WhatsApp, solicitando material visual de índole sexual a la víctima a cambio de dinero.

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La madre del afectado detectó el hecho al revisar el dispositivo móvil de su hijo, donde halló mensajes, audios y contenido multimedia de carácter sexuales enviados por el ahora imputado.

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Siguió hostigando tras la denuncia

Tras la denuncia formal ante la Comisaría Octava, se constató que el hombre seguía enviando solicitudes de fotografías íntimas, lo que motivó la intervención policial inmediata y la aprehensión del sindicado.

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El adolescente, en su declaración, confirmó el hostigamiento y el contacto físico no consentido sufrido dentro de la dependencia parroquial. Como sustento de la imputación, la Fiscalía colectó el acta de procedimiento policial, capturas de pantalla de las conversaciones y las declaraciones testificales de la madre y la víctima.

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Debido a la edad del encausado, 70 años, la normativa procesal prohíbe la prisión preventiva, por lo que el Ministerio Público requirió medidas alternativas como el arresto domiciliario. Esta solicitud busca evitar el peligro de fuga y la obstrucción de diligencias pendientes, tales como la evaluación psicológica y la declaración en cámara Gesell del adolescente.