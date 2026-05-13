Allanamiento por asalto a casino termina con hallazgo de marihuana y dos hermanos detenidos

El allanamiento encabezado por la agente fiscal Estela Ramírez se realizó esta mañana en una vivienda ubicada en el barrio San Rafael, Sector II, y posteriormente sobre la calle Camilo Recalde, en el microcentro de Ciudad del Este.
Durante el allanamiento, los agentes detuvieron inicialmente a Juan Pablo Caballero Barrios (21), en cuya habitación hallaron 33 “tocos” de supuesta marihuana, con un peso total de 42,5 gramos, además de una bolsita adicional con 5,5 gramos de la misma sustancia. Posteriormente, fue detenido su hermano, Fernando Caballero Barrios (24), quien estaría sindicado como presunto autor del asalto al casino, por el cual se ejecutó el allanamiento.
El asalto
El asalto ocurrió el pasado 27 de abril en el casino “Cosmopolitan Club”, ubicado sobre la avenida Alejo García y calle Centro Democrático, en el Área 2 de esta capital departamental. En esa ocasión, dos motochorros se llevaron aproximadamente G. 33 millones y celulares de las víctimas.
El circuito cerrado del local permitió identificar plenamente a Caballero Barrios como autor del asalto. El cómplice del robo agravado también está identificado, según los investigadores.
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